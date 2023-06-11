ننشر أوائل الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية" مبصرين وذوى الهمم".. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

هنأ اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أوائل الشهادة الإبتدائية الأزهرية، وأوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية، " مبصرين ومن ذوي الهمم"، مقدما التحية والشكر لأسر الطلاب والطالبات لحرصهم على تشجيع الطلاب على التفوق، مؤكداً أنه سيكرمهم.

أعلن الدكتور عبدالناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية، لمنطقة كفر الشيخ، أوائل الشهادة الإبتدائية الأزهرية، والشهادة الإعدادية الأزهرية، حصول الطالب الأول معاذ باسم إبراهيم محمد هنداوي، على 490 درجة، بنسبة 100%، وحسناء شرف الدين سعد مسعد، 489 درجة، وروان يوسف ابو السعود، 498درجة، وساره عماد محمد 498 درجة، وفرحه محمد حسن، 498 درجة، وهاجر أسامة السيد، 498 درجة، وأية ربيع محمد، 488 درجة، أروى وائل السعيد، 488 درجة، وريهام محمد الزناتي، 488 درجة، ومحمد جمعه السيد، 488 درجة.

كما أعلن شهاوي، نتائج الـ 5 طلاب أوائل من ذوي الهمم" مكفوفين"، فحصل الطالب الأول، محمد أحمد عبدالاه، 437 درجة، وملك مصطفى إبراهيم 416 درجة، وبسمله على أحمد، 351 درجةة، وياسمين صبحي عبدالسبلام، 350 درجة، وسارة السيد جمعه 336 درجة.

كما أعلن أوائل الشهادة الإبتدائية" مبصرين"، سجى محمد محمود، 547.5 درجة، وأحمد إيهاب محمد، 545.5 درجة، وآدم محمد فتحي، 545 درجة، والزهراء محمد محمود، 545درجة، خديجة محمد أبو المجد، 545 درجة، وعبد الرحمن توفيق عبده، 544.5 درجة، وأروى السيد بسيوني، 543 درجة، وأمل محمد سعد، 543 درجة، آثار ياسر محمد، 543 درجة، رودينا إبراهيم عبدالحميد 543 درجة.

كما أعلن أوائل الشهادة الابتدائية" من ذوي الهمم" مكفوفين"، وحصل الأول محمد خيري عبدالحميد، على 450 درجة، بنسبة 100%، ومصطفى إبراهيم عبدالفتاح، على 424.5 درجة، ونور حامد محمد، على 416 درجة، ونادر طارق فرحات ، على 378 درجة، وهنا هاني محمد، على 357 درجة.

وكان رئيس الإدارة المركزية، لمنطقة كفر الشيخ قد أعلن عن نتيجة الشهادة الابتدائية، نسبة النجاح بالشهادة الابتدائية 83٪، نسبة النجاح بالشهادة الإعدادية 84٪، مقدما التهنئة للناجحين، مشيراً أنه تقدم لأداء الامتحان بالشهادة الإعدادية، 7944 طالب وطالبة، حضر منهم الامتحان 7924 طالبا وطالبة، نجح منهم 6678 طالبا وطالبة، من لهم دور ثان 1246 طالبا وطالبة، بنسبة نجاح 84%.

وقال شهاوي، إنه سيتم تكريم أوائل الشهادتين الابتدائية والإعدادية، بالمحافظة بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إضافة لتكريمهم بالمنطقة الأزهرية بكفرالشيخ، خلال الأيام المقبلة، موجها التحية للطلاب وأسرهم، لتفوقهم، متمنيا مزيد من التفوق لهم في المراحل التعليمية المقبلة.