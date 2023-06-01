أخبار × 24 ساعة.. تغيير اسم وزارة القوى العاملة إلى "العمل"

كتب محمود راغب

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها :

خطوات التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 فى الجيزة

ننشر أسماء أوائل الشهادة الإعدادية 2023 فى الجيزة

محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 85,17 %

التضامن تقرر صرف 30 ألف جنيه لكل أسرة متضررة من حريق المحال التجارية أسوان

مديرة صندوق النقد تؤكد للرئيس السيسى مواصلة تعزيز أطر التشاور والتنسيق مع مصر

الأرصاد: طقس غد حار جدا ودرجات الحرارة تصل لـ40 مئوية

البابا تواضروس: المسيح أول لاجئ يزور مصر ويتجول فى شرقها وغربها

تغيير اسم وزارة القوى العاملة إلى "العمل"

متحدث التعليم: آلية اختيار المعلمين فى مسابقة الـ30 ألف معلم واضحة وشفافة

الحكومة توافق على قرار الرئيس بالعفو عن بعض المحبوسين بمناسبة عيد الأضحى

وزير التعليم أمام الرئيس السيسى: لدينا آلية لانتقاء المعلمين.. ولم يعد هناك "واسطة"

حياة كريمة تطلق مبادرة غير مسبوقة لطلاب الثانوية العامة بعنوان "تقدر فى 10 أيام"

بدء التقديم إلكترونيا بمرحلة رياض الأطفال بالجيزة غدا على هذا الرابط