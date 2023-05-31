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الحكومة توافق على قرار الرئيس بالعفو عن بعض المحبوسين بمناسبة عيد الأضحى

الأربعاء، 31 مايو 2023 05:17 م
الحكومة توافق على قرار الرئيس بالعفو عن بعض المحبوسين بمناسبة عيد الأضحى مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة المقررة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم، وذلك بمناسبة الاحتفال بكل من عيد الأضحى المبارك الموافق العاشر من ذي الحجة 1444 هـ، والعيد الحادي والسبعين لثورة 23 يوليو لعام 1952.

مجلس الوزراء

قرارات مجلس الوزراء

مصطفى مدبولي

عيد الاضحي

بعض المحكوم عليهم

اليوم السابع بلس

الافراج عن المحبوسين



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