الحكومة توافق على قرار الرئيس بالعفو عن بعض المحبوسين بمناسبة عيد الأضحى

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة المقررة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم، وذلك بمناسبة الاحتفال بكل من عيد الأضحى المبارك الموافق العاشر من ذي الحجة 1444 هـ، والعيد الحادي والسبعين لثورة 23 يوليو لعام 1952.
الحكومة توافق على قرار الرئيس بالعفو عن بعض المحبوسين بمناسبة عيد الأضحىالأربعاء، 31 مايو 2023 05:17 م
مجلس الوزراء
كتبت هند مختار
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