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التضامن تقرر صرف 30 ألف جنيه لكل أسرة متضررة من حريق المحال التجارية أسوان

الأربعاء، 31 مايو 2023 07:54 م
التضامن تقرر صرف 30 ألف جنيه لكل أسرة متضررة من حريق المحال التجارية أسوان الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى
كتب مدحت وهبة

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تتابع الدكتورة  نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى تداعيات الحريق الذى اندلع صباح اليوم فى عدد من المحال التجارية والأكشاك بشارع بورسعيد وسط مدينة كوم أمبو بمحافظة أسوان.

وقررت وزيرة التضامن الاجتماعي صرف مبلغ 20 ألف جنيه من بند الإغاثة، بالإضافة إلى مبلغ 10 آلاف جنيه من بنك ناصر الاجتماعي لكل أسرة تضررت من الحادث، حيث وجهت مدير مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة أسوان بسرعة التوجه والتواجد في موقع الحادث فور اندلاعه، وكذلك لجنة الإغاثة بالمديرية والهلال الأحمر المصرى لتقديم التدخلات اللازمة والوقوف على تداعيات الحادث وحصر الخسائر واتخاذ اللازم نحو سرعة الانتهاء من الأبحاث الاجتماعية اللازمة لسرعة دعم المضارين.

جدير بالذكر أن عمليات الحصر المبدائى تشير إلى تضرر كامل واحتراق 18 محلا تجاريا وكشكا و5 شقق بالأثاث داخلها دون وقوع خسائر بالأرواح أو إصابات.

وزيرة التضامن

المحال التجارية بمحافظة أسوان

المحال التجارية باسوان

حريق بالمحال التجارية باسوان

اليوم السابع بلس

حريق أسوان

حريق محلات أسوان



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