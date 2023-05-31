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مديرة صندوق النقد تؤكد للرئيس السيسى مواصلة تعزيز أطر التشاور والتنسيق مع مصر

الأربعاء، 31 مايو 2023 07:50 م
مديرة صندوق النقد تؤكد للرئيس السيسى مواصلة تعزيز أطر التشاور والتنسيق مع مصر الرئيس السيسي
كتب محمد الجالى

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تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من "كريستالينا جورجييفا"، مدير عام صندوق النقد الدولى.
 
وصرح المستشار أحمد فهمى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن "جورجييفا" أكدت سعى الصندوق نحو مواصلة تعزيز أطر التشاور والتنسيق مع مصر لإبراز شراكتهما البناءة، أخذاً فى الاعتبار برنامج التعاون القائم بين الجانبين، ومشيدةً بالجهود الحكومية المكثفة في هذا الإطار، وما تم تحقيقه من مستهدفات اقتصادية وهيكلية في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادى، وما يظهره الاقتصاد المصرى من قدرة على الصمود في وجه التداعيات السلبية للأزمات العالمية المتلاحقة. 
 
من جانبه، أكد الرئيس السيسي الحرص على التشاور المستمر مع مديرة صندوق النقد الدولي، انطلاقاً من اهتمام مصر بدفع التعاون قدماً بينها وبين الصندوق، خاصةً فى ظل النهج الاستراتيجى لمصر لتحقيق التنمية المستدامة بكافة محاورها الاقتصادية والاجتماعية، من خلال جذب المزيد من الاستثمارات وتشجيع القطاع الخاص، بالإضافة إلى ما تمثله الشراكة مع الصندوق من توفير مناخ إيجابى لكافة المستثمرين وأسواق المال العالمية فيما يتعلق بأداء الاقتصاد المصرى.

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