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البابا تواضروس: المسيح أول لاجئ يزور مصر ويتجول فى شرقها وغربها

الأربعاء، 31 مايو 2023 07:15 م
البابا تواضروس: المسيح أول لاجئ يزور مصر ويتجول فى شرقها وغربها البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية
كتب: محمد الأحمدى

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قال قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية إن السيد المسيح أول لاجئ يزور مصر ويتجول فى شرقها وغربها، مؤكدا أن مصر أرض مباركة حيث زارت العائلة المقدسة أماكن عديدة منها مدن وقرى على ضفاف نهر النيل، مؤكدا أن كل الكنائس الأرثوذكسية فى العالم تحتفل بهذا اليوم.  
 

وتابع خلال كلمته فى احتفالية الكنيسة أبى سرجة بذكرى دخول العائلة المقدسة أن يدعو لمصر وللشعب المصرى وأن يجعل الله كل حياتهم فرح وهنا وسعادة.  

 

وتنظم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية احتفالية ضخمة لتذكار مجيئ العائلة المقدسة إلى مصر، وذلك فى كنيسة أبى سرجة بمصر القديمة مساء اليوم الأربعاء31 مايو 2023 في تمام الساعة السابعة مساءً.

 

 


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

السيد المسيح

العائله المقدسه

اليوم السابع بلس



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