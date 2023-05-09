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أخبار 24 ساعة.. تسليم طلاب الدبلومات الفنية أرقام الجلوس الخميس المقبل

الثلاثاء، 09 مايو 2023 12:00 ص
أخبار 24 ساعة.. تسليم طلاب الدبلومات الفنية أرقام الجلوس الخميس المقبل وزارة التربية والتعليم
كتب محمود راغب

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها

البرهان لـ القاهرة الإخبارية: نخشى تمدد الصراع في السودان للولايات والأقاليم

التعليم العالى: الإعلان عن رابط إلكترونى للطلاب العائدين من الخارج السبت القادم

رضا حجازى: الدولة تسخر كافة إمكانياتها لتحقيق استراتيجية تطوير التعليم

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وزير الخارجية: زيارتى إلى تشاد تأتى فى إطار أهمية التنسيق مع دول جوار السودان

وزير الصحة يوجه بإعداد دراسة متكاملة لتطوير منظومة التعليم الفني الصحي

السكة الحديد تعدل تركيب بعض القطارات على خط القاهرة/المنصورة/الإسكندرية والعكس غدا

وزيرة التضامن: تقديم الخدمات العلاجية لـ52 ألف مريض إدمان مجانا خلال 4 أشهر

تغذية ماكينات الصراف الآلي لصرف معاشات مايو لمن تخلف عن الموعد المحدد

وزارة الهجرة: المركز المصرى الألمانى ينفذ دورات تدريبية لتأهيل الشباب لسوق العمل

القوى العاملة: إجراء مقابلات للمتقدمين لشغل فرص عمل في الإسكندرية

 

 


التعليم

وزاره التربيه والتعليم

الدبلومات الفنيه

امتحانات الدبلومات الفنيه

ارقام جلوس الدبلومات الفنيه

اليوم السابع بلس



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