اليوم السابع
Ads
الإثنين، 08 مايو 2023 05:30 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

التعليم: 760 ألف طالب يؤدون امتحانات الدبلومات الفنية فى 1336 مادة

الإثنين، 08 مايو 2023 04:47 م
التعليم: 760 ألف طالب يؤدون امتحانات الدبلومات الفنية فى 1336 مادة وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تستعرض وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الاستعدادات النهائية لبدء امتحانات دبلومات المدارس الثانوية الفنية بكافة النوعيات (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي) في كافة أنظمة التقدم (نظام السنوات الثلاث – إعداد مهني – نظام السنوات الخمس – تعليم وتدريب مزدوج – تكنولوجيا تطبيقية) على مستوى الجمهورية للعام الدراسي الحالي 2022 / 2023.
 
ومن المقرر أن تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي) للعام 2023 اعتبارا من يوم السبت الموافق 20/5/2023 للامتحانات العملية والمعملية، على أن تبدأ الامتحانات التحريرية اعتبارًا من يوم السبت الموافق 27/5/2023 وتنتهي يوم الخميس الموافق 8/6/2023، ويتم استكمال الامتحانات العملية والمعملية اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 9/6/2023 وحتى يوم الجمعة الموافق 16/6/2023.
 
وتعلن الوزارة الإحصائيات الخاصة بأعمال امتحانات الدبلومات الفنية للعام 2023 وهي على النحو التالي:
 
- عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات هذا العام (760000) طالب وطالبة بكافة النوعيات بالإضافة إلى عدد (1788) طالب وطالبة بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، وعدد مواد الامتحانات العملية والمعملية (525) مادة، بينما يبلغ عدد مواد الامتحانات التحريرية (1336) مادة.
 
- عدد مواد الامتحانات العملية لمدارس التكنولوجيا التطبيقية (42) مادة، بينما يبلغ عدد مواد الامتحانات التحريرية (55) مادة، وعدد المهمات العملية الخاصة بالتقييم النهائي للطلاب دارسي البرامج المطورة ذات المناهج المبنية وفقاً لمنهجية الجدارات المهنية المطلوبة في سوق العمل (151) مهمة لعدد (43) برنامج، ويتم مشاركة عدد (1240) مقيم سوق عمل في أعمال التقييم النهائي للطلاب دارسي البرامج المطورة وفق منهجية الجدارات المهنية.
 
- يبلغ عدد لجان سير الامتحان بكافة النوعيات (2550) لجنة على مستوى كافة محافظات الجمهورية، كما يبلغ عدد العاملين المكلفين بأعمال الامتحانات (184204) عضو داخل كافة لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية (مراقبين – ممتحنين – ملاحظين – إداريين ... إلخ)، بالإضافة إلى أن عدد استراحات معلمي التعليم الفني (700) استراحة.
 
- يبلغ عدد مراكز توزيع الأسئلة (39) مركز على مستوي الجمهورية، وعدد الأعضاء العاملين بمراكز توزيع الأسئلة وتجميع أوراق الإجابة (5060) عضو، بجانب عدد المرشحين لأعمال تقدير الدرجات بجميع النوعيات البالغ عددهم (51051) عضو.
 
- يبلغ عدد لجان النظام والمراقبة لامتحانات الدبلومات الفنية بجميع القطاعات (28) لجنة، وعدد لجان الإدارة لامتحانات الدبلومات الفنية بجميع القطاعات (23) لجنة.
 
وتستعرض الوزارة الإجراءات التي اتخذت لحسن سير الامتحانات هذا العام والتي تتضمن الإنتهاء من طباعة كافة أسئلة امتحانات الدبلومات الفنية بجميع النوعيات (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي – مزدوج) والتكنولوجيا التطبيقية، كما قامت لجنة الإدارة المركزية لامتحانات الدبلومات الفنية بإصدار التكاليف الخاصة بالسادة المرشحين لوظيفتي (رئيس – مراقب أول) لجنة سير وعددهم (5100) عضو للدور الأول فقط، وتم تسليمها للجان الإدارة المختصة بكافة القطاعات.
 
كما قامت لجان الإدارة المختصة بكافة القطاعات بإعداد التكاليف الخاصة بالسادة المشاركين في أعمال الامتحانات للدور الأول (سير الامتحان – تقدير الدرجات) بإجمالي عدد (235255) عضو وسيتم تسليمها يوم الأربعاء الموافق 10/5/2023، وقامت لجان النظام والمراقبة بإعداد أرقام جلوس الطلاب وتسكينهم على اللجان التي سيؤدون الامتحان بها، وسيتم تسليمها إلى مندوبي المدارس يوم الأربعاء الموافق 10/5/2023 حتى يتمكن الطلاب من تسلمها بدءاً من يوم الخميس الموافق 11/5/2023، إضافة إلى أنه تم تكليف السادة مسئولي متابعة جاهزية الاستراحات للتأكد من جاهزية الاستراحات على مستوى الجمهورية وتذليل كافة العقبات التي قد تواجه السادة معلمي التعليم الفني خلال هذه الفترة.
 
كما تم التأكيد على لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة بضرورة التنبيه مشدداً على لجان سير امتحانات الدبلومات الفنية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه جميع المخالفات الخاصة بالغش بكافة وسائله (حيازة التليفونات المحمولة والأجهزة الالكترونية التي تساعد على الغش داخل اللجان سواء مع الممتحنين أو الطلاب – انتحال صفة الطالب – الطرق التقليدية) وتطبيق ما ورد بالقانون رقم (205) لسنة 2020 والقرارات الوزارية المنظمة في هذا الشأن.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

التربية والتعليم

امتحانات الدبلومات الفنية 2023

عدد طلاب الدبلومات الفنية 2023

موعد بدء امتحانات الدبلومات الفنية 2023

اخبار مصر



الموضوعات المتعلقة

طلاب ثانوى عام يؤدون الامتحانات الإلكترونية دون مشكلات فى السيستم.. صور

الإثنين، 08 مايو 2023 02:52 م

أسئلة طويلة.. شكاوى من صعوبة امتحانات الصفين الرابع والخامس الابتدائى فى بعض المدارس.. وزارة التعليم: الأسئلة وفق المواصفات وسنفحص شكاوى الطلاب.. وانتظام سيستم الامتحان الإلكترونى لأولى وثانية ثانوى.. صور

الإثنين، 08 مايو 2023 01:00 م

التعليم تعقد مقابلات شخصية للأطفال المقبولين بالمدارس المصرية اليابانية آخر مايو

الإثنين، 08 مايو 2023 12:24 م

انتظام لجان امتحانات نهاية العام لصفوف النقل .. صور

الإثنين، 08 مايو 2023 11:32 ص

التعليم لـ"الطلبة المصريين فى الخارج": الامتحان الإلكترونى متاح طوال اليوم

الإثنين، 08 مايو 2023 10:18 ص

تنفيذ التدريب الذهنى والبدنى للمعلمين الناجحين فى مسابقة الـ30 ألف معلم غدا

الإثنين، 08 مايو 2023 09:55 ص

طلاب النقل يواصلون أداء امتحانات نهاية العام الدراسى الإلكترونية والورقية

الإثنين، 08 مايو 2023 09:35 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة