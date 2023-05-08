السكة الحديد تعدل تركيب بعض القطارات على خط القاهرة/المنصورة/الإسكندرية والعكس غدا

كتب سيد الخلفاوى

قررت هيئة السكة الحديد تعديل تركيب بعض القطارات على خط القاهرة / المنصورة / الإسكندرية والعكس بعربات ثالثة مكيفة وذلك اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 9 / 5 / 2023 بتركيب عدد 8 عربات ثالثة مكيفة وبنفس جداولهم الحالية، وذلك فى إطار حرص الهيئة القومية لسكك حديد مصر على تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب وفى ظل التحديث المستمر بكافة القطاعات وبخاصة قطاع الوحدات المتحركة.

وبيانهم كالآتى :

إعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 9 / 5 / 2023 يتم تعديل تركيب قطارات ( 949 / 516 – 517 / 518 - 519 ) سياحى ( القاهرة / المنصورة / الاسكندرية / المنصورة) بتركيب عدد 8 عربات ثالثة مكيفة وبنفس جدوالهم الحالية .

إعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 10 / 5 / 2023 يتم تعديل تركيب قطارى ( 584 – 585 / 586 - 587 ) سياحى ( المنصورة / الإسكندرية / المنصور) بتركيب عدد 8 عربات ثالثة مكيفة وبنفس جداولهم الحالية .

إعتباراً من يوم الخميس الموافق 11 / 5 / 2023 يتم تعديل تركيب قطار ( 948 ) سياحلا ( المنصورة / القاهرة ) بتركيب عدد 8 عربات ثالثة مكيفة وبنفس جدوله الحالى .

وكذلك تقرر إعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 10 / 5 / 2023 يتم إلغاء وقوف قطار ( 586 / 587 ) بمحطة كفر الدوار كالجدول المرفق .