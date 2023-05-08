تغذية ماكينات الصراف الآلي لصرف معاشات مايو لمن تخلف عن الموعد المحدد

كتب مدحت وهبة

حرصت وزارة التضامن الاجتماعي، على استمرار صرف معاشات شهر مايو الجاري من فروع بنك ناصر الاجتماعي، وذلك لمن تخلفوا عن المواعيد المحددة بجانب ضخ العملة بماكينات الصرف الآلي للتيسير على أصحاب المعاشات.

ووضع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، آليات وضوابط وشروط الاستفادة من مزايا تأمين إصابات العمل لصالح الموظفين والعاملين المؤمن عليهم، وضوابط صرف التعويضات وتحديد نسبة العجز والتزامات صاحب العمل.