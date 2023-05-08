البرهان لـ القاهرة الإخبارية: نخشى تمدد الصراع في السودان للولايات والأقاليم

كتب أحمد عرفة

قال الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، إنه يسعى من كافة الهدن فتح ممرات للأعمال الإنسانية ووقف إطلاق نار دائم لكن يجب أن يكون مصحوبا بخروج قوات الدعم السريع من العاصمة الخرطوم، لأنه لا يوجد لديهم سوى هذه البقعة فقط وهي الخرطوم، «بعدها يمكن أن ننظر في الأمور الأخرى، سواء التسوية الدائمة أو غيرها، لكن الأهم نثبت وقف إطلاق نار دائم يعيد الحياة للعاصمة السودانية».

وأضاف «البرهان»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «ملف اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية آية لطفي، على شاشة «القاهرة الإخبارية»، «نحن حريصين على إيقاف هذه الحرب، وعدم توسعة دائرتها، نحن نقول أن هذه الحرب نخشى أن تننقل إلى ولايات أو إلى أقاليم السودان الأخرى، إذا حدث أي تصدع في العاصمة الخرطوم حتما سينتقل الصراع إلى الأقاليم أو الولايات لأن الشعب السوداني كله قال كلمته».

وتابع رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني: « الشعب السوداني قال كلمته بأنه ضد تصرفات هذه الميليشيات وضد ما تقوم به قوات الدعم السريع، لا أحد الآن يتحدث عنهم حديث إيجابي، لكن الجميع يتحدث عن أدوارهم السالبة، كل أقاليم السودان طلعت تساند القوات المسلحة وتنادي بضرورة حسم هؤلاء المجرمين»