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التعليم : تسليم طلاب الدبلومات الفنية أرقام الجلوس الخميس المقبل

الإثنين، 08 مايو 2023 05:09 م
التعليم : تسليم طلاب الدبلومات الفنية أرقام الجلوس الخميس المقبل وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن  لجان الإدارة المختصة بكافة القطاعات أعدت التكاليف الخاصة بالمشاركين في أعمال امتحانات الدور الأول للدبلومات الفنية 2023 ، سواء لسير الامتحان  أو تقدير الدرجات بإجمالي 235 ألفا و255 عضوا، وسيتم تسليمها يوم الأربعاء 10/5/2023.
 
 
وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن  لجان النظام والمراقبة أعدت أرقام جلوس الطلاب وتسكينهم على اللجان التي سيؤدون الامتحان بها، وسيتم تسليمها إلى مندوبي المدارس يوم الأربعاء الموافق 10/5/2023 حتى يتمكن الطلاب من تسلمها بدءاً من يوم الخميس  11/5/2023، إضافة إلى أنه تم تكليف  مسئولي متابعة جاهزية الاستراحات للتأكد من جاهزية الاستراحات على مستوى الجمهورية وتذليل كافة العقبات التي قد تواجه معلمي التعليم الفني خلال هذه الفترة.

التربية والتعليم

تسليم أقام جلوس طلاب الدبلومات الفنيه 2023

استلام أقام جلوس طلاب الدبلومات الفنيه 2023

اخبار مصر

موعد امتحانات الدبلومات الفنية 2023



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