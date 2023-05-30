أطعمة تساهم في مقاومة الاكتئاب.. منها الشيكولاتة والآيس كريم

كتبت رانيا عامر

يعاني البعض من مرض الاكتئاب ، ويرجع ذلك إلى عدة أسباب مختلفة منها الظروف النفسية والعاطفية والمادية ونواحي أخرى من جوانب الحياة الواسعة، بالإضافة إلى مشكلة زيادة الوزن، حيث زادت معدلات نسب الاكتئاب في معظم الدول خلال السنوات الأخيرة .

واظهرت دراسة برازيلية أن معدلات الاكتئاب زاد بشكل مقلق بين المواطنين، وأكد الباحثون على أن هناك أطعمة تساعد في مقاومة الاكتئاب من بينها الشوكولاتة ورقائق البطاطس والبسكويت والآيس كريم والكيك والوجبات الجاهزة.وذلك وفقا لما نشره موقع ديلي ميل.

ومن جانبه قال الدكتور دوان ميلور، من جامعة أستون في برمنجهام، عدم اتباع نظام غذائي سليم يعرضك إلى الاكتئاب ، وعدم ممارسة الرياضة باستمرار تؤدي بك إلى التوتر والاكتئاب أيضا .

اكدت منظمة الصحة العالمية ، أن انتشار الاكتئاب في البرازيل كان مرتفعا نسبيا بنسبة 12.8%، مقارنة بسكان العالم بنحو 5%، خاصة بين المدخنون ومتناولي الكحول ومصابي السكري .

أوضح الباحثون خلال دراستهم ان زيادة الوزن تسبب الاكتئاب والوحدة أيضا ، بجانب الافراط في مشاهدة التليفزيون والجلوس امام شاشات الهواتف المحمولة ، واستهلاك كميات قليل من الفيتامينات في نظامك الغذائي كل هذا سيعرضك للاكتئاب .

وقال الدكتور ديفيد كريباز كي، من مؤسسة الصحة العقلية، ان العلاقة بين نظامنا الغذائي وصحتنا العقلية معقدة. يمكن أن يؤثر ما نأكله على مزاجنا بعدة طرق: مباشرة من خلال كيمياء الدماغ، وكيف تؤثر على نومنا، وصحتنا الجسدية.