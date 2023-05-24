هل اضطراب الاكتئاب وراثى؟ دراسة تجيب

كتب – حسام الشقويرى

يعتقد بعض الخبراء أن هناك مكونًا وراثيًا للاضطراب الاكتئابى، مما يعنى أن الاكتئاب واضطرابات المزاج الأخرى متوارثة فى العائلات، وإذا كان أحد والديك أو أشقائك مصابًا بـ الاكتئاب، فقد أظهرت الأبحاث أنك أكثر عرضة مرتين إلى ثلاث مرات للإصابة بالاكتئاب فى مرحلة ما من حياتك أيضًا، وفقا لما نشره موقع health.

تشير الدلائل أيضًا إلى أن بعض الجينات يمكن أن تؤثر على كيمياء دماغك، ما يجعلك أكثر عرضة لمزاج اكتئابي، وتسمح المواد الكيميائية الموجودة فى الدماغ، والمعروفة باسم الناقلات العصبية، للخلايا العصبية (الخلايا العصبية) بالتواصل مع بعضها البعض، عندما لا تعمل النواقل العصبية الخاصة بك بشكل طبيعي، فأنت في خطر متزايد للإصابة بالاكتئاب وحالات الصحة العقلية الأخرى.

ضع في اعتبارك أن الجينات ليست عامل الخطر الوحيد للاكتئاب، حيث إن امتلاك جينات معينة لا يضمن أنك ستعاني من الاكتئاب - وليس لدى الأشخاص المصابين بالاكتئاب دائمًا تاريخ عائلي لهذه الحالة.

واضطراب الاكتئاب - المعروف أيضًا باسم الاكتئاب - هو حالة صحية عقلية شائعة تؤثر على أفكارك وحالتك المزاجية وسلوكياتك، ويتسبب الاكتئاب في الشعور بالحزن الشديد واليأس لمدة أسبوعين أو أكثر.

عوامل تزيد من خطر الإصابة بالاكتئاب

السن الأصغر: من المرجح أن يتلقى الأشخاص في سنوات المراهقة وأوائل البلوغ تشخيصًا باضطراب الاكتئاب.

الولادة: يمكن أن يؤدي الحمل والولادة إلى زيادة خطر الإصابة بالاكتئاب، وتشير الأبحاث أيضًا إلى أن 1 من كل 8 أشخاص يعانون من اكتئاب ما بعد الولادة. كما أن التعرض لحدث في الحياة مرهق ، مثل الإجهاض أو الولادة المؤلمة ، يزيد أيضًا من خطر الإصابة بأعراض الاكتئاب.

الحالات الصحية المزمنة: الأشخاص الذين يعانون من حالات صحية مزمنة ( طويلة الأجل) مثل السرطان والذئبة وأمراض الغدة الدرقية والألم المزمن هم أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب، بالإضافة إلى ذلك فإن الإصابة بحالة صحية عقلية أخرى مثل القلق، تزيد أيضًا من احتمالية الإصابة بمزاج اكتئابي.

حالات الجهاز العصبي المركزي: الأشخاص الذين يعانون من حالات تؤثر على الجهاز العصبي المركزي (مثل الدماغ والحبل الشوكي) - مثل السكتة الدماغية أو مرض باركنسون أو إصابات الدماغ الرضحية - هم أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب.

استخدام المواد المخدرة: الأشخاص الذين يتعاطون المخدرات أو يشربون الكحول أو لديهم تشخيص سابق لاضطراب تعاطي المخدرات معرضون بشكل متزايد لخطر الإصابة بالاضطراب الاكتئابى.