وذكرت وزارة الخارجية الروسية - فى بيان، نُشر على موقعها الرسمى - أنه "جرى خلال اللقاء تبادل صريح للآراء حول الجوانب الرئيسية للوضع الراهن فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع التركيز على الوضع في السودان، وكذلك في سوريا وليبيا".

وأضافت الوزارة - في بيانها - أن "الجانبين الروسي والمصري أكدا خلال هذه المشاورات على أهمية مواصلة الحفاظ على الحوار السياسي النشط بين البلدين، بما في ذلك إجراء اتصالات على مختلف المستويات".

