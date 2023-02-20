سفير مصر بموسكو يبحث مع نائب وزير خارجية روسيا تطورات الأوضاع الإقليمية

كتب أحمد جمعة

التقى السفير نزيه النجاري، سفير جمهورية مصر العربية لدى روسيا الاتحادية، اليوم الاثنين، مع السفير ميخائيل بوجدانوف، نائب وزير الخارجية، ومبعوث الرئيس الروسي للشرق الأوسط وأفريقيا، حيث تناول اللقاء آخر مستجدات العلاقات بين البلدين، وسُبل تطويرها خلال الفترة المقبلة.

كما شهد اللقاء كذلك تناولاً لعدد من القضايا الإقليمية على رأسها الأوضاع في ليبيا وسوريا واليمن، بإلإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بحسب بيان صادر عن السفارة المصرية لدى موسكو.