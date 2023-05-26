الكهرباء: حملات مكثفة لضبط سارقي التيار للحفاظ على الشبكة و سلامة المواطنين

كتبت رحمة رمضان

كشف الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة ، أن الشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة المهندس جابر دسوقى وجهت جميع شركات التوزيع التابعة لها بتكثيف حملات ضبط سارقي التيار الكهربائي بجميع انحاء الجمهورية للحفاظ على الشبكة القومية للكهرباء و سلامة المواطنين لتجنب الحوادث الكهربائية الناتجة عن توصيل أسلاك بشكل غير فنى يعرض حياة المواطن للخطر خاصة فى ظل ارتفاع درجات الحرارة.

وأوضح حمزة فى تصريحات خاصة ل "اليوم السابع" ، أن الشركة القابضة للكهرباء أعدت خطة للاستعداد لفصل الصيف و بدء ارتفاع الأحمال على الشبكة القومية تدريجياً، موضحا أن القضاء على سرقات التيار على رأس أولويات الشركة القابضة خلال الفترة المقبلة لخفض نسبة الفقد بالشبكة وتقليل الخسائر المالية التى يتعرض لها القطاع.

وأشار حمزة إلى أن لجنة الضبطية القضائية بالشركة القابضة أعدت خطة لضبط المخالفين و توجيه حماﻻت مكثفة لتحرير محاضر سرقات التيار الكهربائي بشكل عام و المنشآت التجارية بشكل خاص و تستهدف القرى و المناطق العشوائية، كاشقا أن شركات توزيع الكهرباء تعمل على خفض نسب الفقد بالشبكة القومية للكهرباء و استرداد حق الدولة.

ويرى حمزة أن خطة الوزارة لخفض نسبة الفقد بالشبكة القومية للكهرباء تعتمد على عدة محاور، أهمها تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع و تكثيف حملات ضبط سارقي التيار و تغليظ عقوبة سرقات التيار الكهربائي ، لافتا إلى أن الهدف من خطة الوزارة لخفض نسبة الفقد هو الحفاظ على جودة التغذية الكهربائية و تأمين الشبكة القومية من التعديات عليها الناتجة عن سرقات التيار الكهربائي.