اليوم السابع
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تمريض حلوان تطلق قافلة توعوية عن الأنفلونزا الموسمية للتوعية بالأمراض المعدية

الإثنين، 22 مايو 2023 01:57 م
تمريض حلوان تطلق قافلة توعوية عن الأنفلونزا الموسمية للتوعية بالأمراض المعدية تمريض حلوان تطلق قافلة توعوية عن الانفلونزا الموسمية
كتب محمد صبحى

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أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان إن الجامعة تهتم بتنظيم القوافل التوعوية حيث تعد خطوة مهمة نحو تعزيز الوعي الصحي، موضحا استمرار الجامعة في تنظيم المبادرات وقوافل التوعية  في المستقبل لضمان استمرارية توعية الجميع ونشر الوعي الصحي وتعزيز صحة أفراد مجتمعنا الجامعي.
 
وقال رئيس جامعة حلوان -  خلال إطلاق كلية التمريض قافلة توعوية عن الأنفلونزا الموسمية -  "أننا ندرك أن الوقاية هي السلاح الأكثر فعالية ضد الأمراض المعدية، ولذلك نحث جميع أفراد المجتمع الجامعى على الالتزام بالتطعيمات الموصى بها واتباع إرشادات النظافة الشخصية والوقاية العامة .
 
واوضحت الدكتورة صفاء صلاح عميدة كلية التمريض  أن القافلة تضمنت التوعية بالامراض المعدية وكيفية الوقاية منها وأهمية التطعيم  لجميع الفئات بالجامعة.
 وانطلقت القافلة من أمام الباب الرئيسى لكلية التمريض أمام المبنى الإدارى للجامعة وتم التعريف بالأنفلونزا الموسمية وكيفية الوقاية منها وأهمية التطعيم وطرق العلاج والتثقيف الصحى فى حالة الاصابة بفيروس الانفلونزا، وتمكن الحضور من طرح الأسئلة والاستفسارات والحصول على إجابات مباشرة، كما تم توزيع مطويات ومواد توعوية تحتوي على معلومات مفصلة ونصائح عملية للوقاية من الأمراض المعدية.
 
وتأتي هذه القافلة التوعوية في إطار جهود الجامعة للحد من انتشار الأمراض المعدية وتعزيز الصحة العامة، وتعكس التزام الجامعة بدورها المجتمعي الهام في تثقيف الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين بشأن الوقاية الصحية وأهمية التطعيم للحفاظ على صحة الجميع.
 
 

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