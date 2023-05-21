اليوم السابع
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ضبط 160 طن قمح قبل تداولهم بالسوق السوداء بالدقهلية

الأحد، 21 مايو 2023 10:24 م
ضبط 160 طن قمح قبل تداولهم بالسوق السوداء بالدقهلية ضبط قمح قبل التداول في السوق السوداء
الدقهلية - محمد الحبشى

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شنت مديرية التموين بالدقهلية، العديد من الحملات تحت إشراف ومتابعة علي حسن، وكيل المديرية ومحمد زغلول مدير الرقابة التموينية، ومشاركة مديري الإدارات التموينية المنزلة، المطرية، ميت سلسيل، شربين، دكرنس، والرقابة التموينية بالمديرية .
 
وتحرير عدد من المحاضر تجميع قمح محلي موسم حصاد 2023، وذلك بدون الحصول على تصريح من مديرية التموين مخالفاً القرار الوزاري رقم 67 لسنة 2023 الخاص بتنظيم وتداول القمح، وتم التحفظ على 160 طن و835 كيلو قمح وجاري اتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم والعرض على النيابة العامة.
 
وتهيب مديرية التموين بالدقهلية، بالتجار والمزارعين بالمشاركة الفعالة في توريد القمح للحفاظ على قوت الشعب وزيادة معدل التوريد من الاقماح المحلية ومساعدة الدولة في الوصول للاكتفاء الذاتي وعدم مخالفة القوانين واللوائح المنظمة لتداول القمح.
 
 
جانب من الحملة
جانب من الحملة

حملة لمديرية تموين الدقهلية
حملة لمديرية تموين الدقهلية

ضبط 160 طن قمح قبل التداول في السوق السوداء
ضبط 160 طن قمح قبل التداول في السوق السوداء
 
 
 
 
 
 

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