احذر.. 5 أطعمة تفقد قيمتها الغذائية وتصبح سامة عند طهيها

كتبت ميرفت رشاد

يحتوي كل عنصر غذائى في مخزنك، على عناصر مغذية تتفاعل بشكل مختلف عند تسخينها أو مزجها مع أطعمة أخرى، في حين أن دمج بعضها يعطى جودة للطبق، فإن بعضها يجعلها سامة، فالطريقة التي تطبخ بها وجبتك تحدد مدى صحتها، يتسبب طهي الطعام في تفاعل كيميائي يجعله إما صالحًا للأكل أو غير صالح فالإفراط في طهي بعض الأطعمة يؤثر سلبًا على جودتها ومظهرها وطعمها، ما يجعل هضمها صعبًا، وفقا لما نشره موقع "food.ndtv".

لماذا لا يجب عليك طهي بعض المواد الغذائية أكثر من اللازم؟

1. تؤثر على الطعم والرائحة

الشكل والمظهر يلعبان دورًا رئيسيًا في تحديد تجربة الوجبة، كما أن الحفاظ على بعض المكونات نيئة أو مطبوخة بشكل معتدل يساعدك على تحقيق الهدف، تذكر أن الإفراط في طهي بعض الأطعمة يغير المذاق الطبيعي ولون بعض الأطعمة

2. تخلص من العناصر الغذائية

يُحدث الطهي بعض التغييرات الكيميائية في خصائص المكونات، بالنسبة لبعض الأطعمة ، ستلاحظ فقدان العناصر الغذائية، ما يجعلها غير صحية للاستهلاك

3. يؤدي إلى مشاكل في القناة الهضمية

في بعض الأحيان، يؤدي التغيير في المواد الكيميائية أيضًا إلى صعوبة هضم الطعام ، مما يؤدي إلى الانتفاخ وعسر الهضم والحموضة ومشاكل أخرى متعلقة بالأمعاء، ينتج عن هذا أيضًا مشكلات صحية أخرى مختلفة بما في ذلك زيادة الوزن والطفح الجلدي وآخرون.

4. يؤدي إلى التلوث

يؤدي الإفراط في طهي بعض الأطعمة إلى نمو البكتيريا، ما يجعلها مسببة للسرطان بطبيعتها، يحدث هذا بشكل كبير عندما يتفحم الطعام أو يحترق.

5 مواد غذائية يومية قد تصبح سامة عند طهيها

1. العسل

يُعد العسل بديلاً رائعًا للسكر بالنسبة للكثيرين، لكن هذا لا يعني أنك تستخدمه أثناء الطهي، يحتوي العسل الخام على سكر بسيط وماء وبيتا كاروتين وفيتامينات C و Bو Dو Eو Kوالعديد من المعادن الأساسية، وفقًا للمركز الوطني للتكنولوجيا الحيوية (NCBI) ، فإن تسخين العسل يؤدي إلى تدهور جودته ويقلل من الإنزيمات الأساسية إلى جانب ذلك، فإن التسخين أو الطهي قد يجعلها سامة، ما يؤثر سلبًا على صحتنا

2. البروكلي

من الأفضل الاستمتاع بالبروكلي نيئًا، لأن غليه يؤدي إلى ترشيح الفيتامينات القابلة للذوبان في الماء مثل فيتامين سي وحمض الفوليك، وجدت بعض الدراسات أيضًا أن البروكلي المغلي أو الميكروويف أو القلي السريع يسبب فقدانًا كبيرًا للكلوروفيل الذي يضيف إلى اللون الأخضر الطبيعي للخضروات

3. اللوز

يعتبر اللوز من الأطعمة الخارقة لقيمته الغذائية العالية، لكن هل تعلم أنه لا يجب تحميص اللوز أبدًا لأنه قد يضر بالدهون الصحية المتعددة غير المشبعة الموجودة فيه؟ وفقًا لخبيرة التغذية الهندية بوجا مخيجا ، فإن أفضل طريقة للاستمتاع بفوائد اللوز هي نقع الجلد وتقشيره، وإذا كنت ترغب في تحميصه ، فتأكد من القيام بذلك على درجة حرارة منخفضة.

4. الفلفل الحلو

طهى الفلفل الحلو يزيل العناصر الغذائية ، فهو يحتوي على كمية جيدة من فيتامين ج ، وهو عنصر غذائي قابل للذوبان في الماء ؛ وبالتالي ، فإن التلامس مع الحرارة يقلل من جودتها

5. البنجر

يحتوي البنجر على فيتامين سي وحمض الفوليك والعديد من العناصر الغذائية الأخرى التي تتلف عند طهيها على نار عالية ومن ثم، يقترح أخصائيو التغذية تناول البنجر طازجًا وخامًا لتحقيق أقصى قدر من الفوائد.