هل طهى الطعام بالمقلاة الهوائية صحى؟ اعرف الإجابة

كتبت ميرفت رشاد

أصبحت المقالى الهوائية من المعدات التى لا غنى عنها لمطبخك، ربما يكون هذا بسبب تحضير أطباق صحية، خاصةً بالمقارنة مع القلى العميق "الزيت"، لكن ما الذى يحدث بالضبط فى المقلاة الهوائية لجعلها أكثر صحة للاستخدام؟ فيما يلى نظرة على كيفية عمل المقلاة الهوائية، ولماذا تعتبر طريقة القلى هذه أكثر صحة مقارنة بالقلى العميق، وفقا لما نشره موقع "eatthis".



كيف تعمل المقلاة الهوائية المقلاة الهوائية تشبه إلى حد كبير الفرن الحرارى الصغير، ويستخدم هذا الجهاز مروحة لتوزيع الهواء الساخن حول الطعام، إنه أسرع بكثير من الفرن التقليدى ويسمح بطهى الطعام بسرعة وبشكل متساو، ويساعد هذا الهواء الساخن على أن يصبح الطعام مقرمشًا بالقليل من الزيت أو بدونه.

وعندما يتعلق الأمر باستخدام المقلاة الهوائية كل ما تحتاجه هو كمية صغيرة من الزيت للحفاظ على كرات الفلافل والدجاج المقلي والبطاطس المقلية مقرمشة، وتوفر كل ملعقة كبيرة من الزيت نحو 120 سعرة حرارية و14 جرامًا من الدهون، لذلك عندما تستخدم ملعقتين صغيرتين من الزيت لتحضير البطاطس المقلية فى المقلاة الهوائية، التى تحتوى على 80 سعرًا حراريًا فقط، فهذا أقل بكثير من الزيت الذي تستخدمه عند قلي البطاطس.



لماذا القلي بالزيت غير صحي؟ عندما تقلى الطعام فأنت تغمره فى وعاء من الزيت، تستخدم طريقة الطهي بالحرارة الجافة هذه الدهون - أو الزيت في هذه الحالة - لطهي الطعام، عملية طهي على درجة حرارة عالية ، يميل القلي إلى طهي الطعام بمجرد أن تصل درجة الحرارة إلى نحو 400 درجة من أجل تكوين قوام مقرمش ولون ذهبي-بني على السطح الخارجي للطعام.

تعتمد السعرات الحرارية في الأطعمة المقلية على كمية الزيت التي يمتصها الطعام أثناء غمره ، فإن ملعقة واحدة من الزيت تساوي 120 سعرة حرارية و 14 جرامًا من الدهون - لذا فكلما زاد امتصاص الزيت ، زاد عدد السعرات الحرارية والدهون للطعام.

بالإضافة إلى الحصول على المزيد من السعرات الحرارية والدهون الإجمالية، فقد ارتبط تناول الكثير من الأطعمة المقلية بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب، نظرت دراسة نشرت عام 2015 في مجلة جمعية القلب الأمريكية في وتيرة تناول الطعام المقلي وخطر الإصابة بفشل القلب ، وخلصت الدراسة إلى أنه عند تناول المزيد من الأطعمة المقلية ، كان هناك خطر أكبر للإصابة بفشل القلب.

علاوة على ذلك ، فإن القلي في درجات حرارة عالية يمكن أن يزيد من محتوى الدهون المتحولة.،وفقًا لجمعية القلب الأمريكية ، "ترفع الدهون المتحولة مستويات الكوليسترول الضار (LDL) وتخفض مستويات الكوليسترول الجيد (HDL)." يمكن أن يؤدي تناول الدهون المتحولة أيضًا إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية ومرض السكري من النوع 2.