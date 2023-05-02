افتتاح مجمع العاشر من رمضان الطبى فى سوهاج اليوم بـ52 مليون جنيه

سوهاج محمود مقبول

يفتتح اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج اليوم الثلاثاء مبنى مجمع العاشر من رمضان للتامين الصحى ضمن أعمال تطوير المنظومة الصحية بالمحافظة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بضرورة تطوير القطاع الصحى لتقديم أفضل الخدمات والرعاية الصحية للمواطنين ضمن منظومة التامين الصحى الشامل.

ويأتي مشروع إنشاء مبنى مجمع العاشر من رمضان للتأمين الصحى على مساحة المبنى 750 متر مربع وبلغت تكلفة المشروع الفعلية 52995584 جنيها مصريا وجاء وصف المشروع والذى يتكون من البدروم وأرضى و7 طوابق علوية والبدروم يتكون من جراج للسيارات وقسم للسيارات والأراضى عبارة عن اللجنة الطبية العامة وخدمات عامة للمجمع مثل الأرشيف والسويتش والديزل وخلافه والدول الأول اللجنة الطبية العامة من الدور الثانى وحتى الخامس مجمع عيادات العاشر من رمضان والدور السادس معهد ومدرسة للتمريض والدور السابع إستراحات

حيث بلغ عدد المواطنين المؤمن عليهم من إجمالي سكان المحافظة 2667383 وعدد المربوطين على عيادة مجمع العاشر 408222 مواطن وبلغ متوسط التردد اليومى بالفترة الصباحية 600 متردد ومتوسط التردد اليومى بالفترة المسائية 100 متردد وهناك بالمجمع عيادات شامله ومركز لذوى الهمم ومركز للسمعيات وما بعد زراعة القوقعة ومركز التكامل الحسى والحركى ومركز التدخل المبكر والمركز النفسى ومركز التخاطب ومركز العلاج الطبيعى للأطفال ومركز العلاج الطبيعى للكبار ولجنة ضمور العضلات ومركز السكر للكبار ومركز السكر.