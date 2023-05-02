تقديم خدمات طبية لـ4 آلاف مواطن بقرى سوهاج خلال شهر أبريل

سوهاج محمود مقبول

أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة سوهاج اليوم، أن المديرية قدمت الخدمات الطبية العلاجية المجانية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة والكشف على ما يقرب من 4 آلاف داخل 3 مراكز، وهى " أخميم و دار السلام ومركز سوهاج، وذلك بقري الكوامل بحري وأولاد الشيخ والأحايوه شرق والكولا ، من خلال 4 قوافل طبية مجانية استهدفت القري الأكثر احتياجاً لتلك الخدمات خلال هذا الشهر.

وأضافت أن القوافل الطبية تضم كافة التخصصات الطبية من الباطنة والأطفال وعظام وجراحة و الرمد والأسنان والجلدية نساء و ولادة بجانب خدمات الأشعة و التحاليل الطبية و بالإضافة الي صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية.

من جانبها أوضحت الدكتورة سحر عواجة مدير إدارة القوافل الطبية أنه يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات الحكومية و أن جميع الخدمات المقدمة بتلك القوافل مجاناً مع الإلتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية وقواعد مكافحة العدوى أثناء تنفيذ تلك القوافل

وتأتى هذه القوافل الطبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية " حياة كريمة " والتى من أهدافها التخفيف عن كاهل المواطن الأكثر احتياجاً بالريف و المناطق العشوائية في الحضر لمثل تلك الخدمات.