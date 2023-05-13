اليوم السابع
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السبت، 13 مايو 2023 06:38 م
أكرم القصاص
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"الأوقاف" تبدأ توزيع 10 آلاف عمامة أزهرية على الأئمة غدا (اعرف الأسماء)

السبت، 13 مايو 2023 05:38 م
"الأوقاف" تبدأ توزيع 10 آلاف عمامة أزهرية على الأئمة غدا (اعرف الأسماء) وزارة الأوقاف
كتب لؤى على

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تبدأ وزارة الأوقاف توزيع الدفعة الثامنة من العمامة الأزهرية للمرة الثانية على الأئمة المستحقين لها، وعددهم ( 10 ) آلاف إمام، وذلك بمحافظات: (الشرقية - البحيرة – كفر الشيخ – القاهرة – المنوفية – المنيا – قنا – سوهاج – أسيوط – الجيزة – القليوبية – بني سويف – الدقهلية – الغربية – الأقصر – دمياط – أسوان – الفيوم – الإسماعيلية – شمال سيناء).
 
وقالت الوزارة إنه على الآتية أسماؤهم استلام العمامة الأزهرية من مديرياتهم في الموعد المحدد، وعلى مديري المديريات إرسال مندوبيهم لتسلم العمامة من الوزارة علمًا بأن التوزيع بالمديريات سيتم بدءًا من الأحد 14 / 5 / 2023م وحتى الأربعاء 31 / 5 / 2023م، من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الثالثة عصرًا، وتحت مسئولية مدير المديرية.
 
 
 
 
 
 
 

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