اليوم السابع
Ads
السبت، 13 مايو 2023 01:18 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

ننشر نص خطبة الجمعة بعنوان "سنن الله الكونية في القرآن الكريم"

السبت، 13 مايو 2023 11:47 ص
ننشر نص خطبة الجمعة بعنوان "سنن الله الكونية في القرآن الكريم" وزارة الأوقاف
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يؤدى أئمة المساجد خطبة الجمعة، القادمة، تحت عنوان " سنن الله الكونية في القرآن الكريم"، وهو الموضوع الذى حددته وزارة الأوقاف، فى وقت سابق، مشددة على الأئمة ضرروة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير وألا يزيد زمن الخطبة عن 15 دقائق، لتكون ما بين عشر  دقائق وخمس عشرة دقيقة للخطبتين الأولى والثانية معا كحد أقصى، مع التأكيد على أن البلاغة الإيجاز، ولأن ينهي الخطيب خطبته والناس في شوق إلى المزيد خير من أن يطيل فيملوا، وفي الدروس والندوات والملتقيات الفكرية متسع كبير .
 
وكانت قد حددت وزارة الأوقاف موضوعات خطب شهر مايو 2023 م.
 
الجمعة الأولى: 5 مايو 2023م - الحفاظ على الأوطان من صميم مقاصد الأديان.
 
• الجمعة الثانية: 12 مايو2023 - أسماء الله الحسنى وأثر فهمها في حياتنا.
 
• الجمعة الثالثة: 19 مايو2023م - سنن الله الكونية في القرآن الكريم.
 
• الجمعة الرابعة: 26 مايو 2023م- فضائل الصلاة والسلام على النبي (صلى الله عليه وسلم).
 
IMG-20230513-WA0050
 
IMG-20230513-WA0049
 
IMG-20230513-WA0048
 
 

 


وزارة الاوقاف

خطبة الجمعة

خطبه الجمعه

نص الخطبة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة