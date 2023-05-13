أخبار مصر.. غدا طقس حار نهارا لطيف ليلا وشبورة صباحا والعظمى بالقاهرة 30 درجة

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأحد، طقس مائل للبرودة صباحا، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب البلاد، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

الرئيس السيسي يطلع على مستجدات جهود إنشاء محاور لوجستية تنموية متكاملة

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اجتماعاً مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على مستجدات الجهود المكثفة، التي تشترك فيها الدولة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، لإنشاء محاور لوجستية تنموية متكاملة، تربط مناطق الإنتاج بمختلف أنواعها بالموانئ البحرية، الجاري تطويرها لتصبح موانئ محورية ذات مستوى عالمي وطاقات استيعابية ضخمة، ومزودة بمناطق لوجستية متنوعة، وبحيث يتكامل ذلك مع شبكة النقل الحديثة، مِنْ طرق ومحاور وسكك حديدية، على النحو الذي يوفر المقومات المطلوبة لتحويل مصر إلى مركز للتجارة العالمية واللوجستيات، بما يحققه ذلك من عوائد كبيرة للاقتصاد الوطني.

الحكومة تنفى إلغاء الدعم العينى للسلع التموينية وتحويله إلى دعم نقدى

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن اعتزام الحكومة إلغاء الدعم العيني للسلع التموينية وتحويله إلى دعم نقدي، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء الدعم العيني للسلع التموينية وتحويله إلى دعم نقدي، مُشددةً على استمرار الدعم العيني للسلع التموينية كما هو دون أي تغيير في المنظومة، حيث يستمر صرف المقررات التموينية لكافة المستحقين من أصحاب البطاقات التموينية، وذلك بما يعادل القيمة المخصصة لهم من الدعم، مع منح المستفيد الحرية الكاملة في اختيار احتياجاته من بين قائمة السلع التي يتم ضخها شهريًا لمنافذ صرف السلع التموينية، مُناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات، مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.

فتح التقديم الطلاب العائدين من خلال المواقع الإلكترونية للجامعات الخاصة والأهلية أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه تم فتح باب التقديم للطلاب المصريين الدارسين بالجامعات السودانية والروسية والأوكرانية الراغبون في استكمال دراستهم بالجامعات المصرية الخاصة والأهلية، بدءًا من صباح اليوم السبت الموافق 13 مايو الجاري، على أن يكون التقديم مباشرة من خلال المواقع الإلكترونية للجامعات الخاصة والأهلية.

غدا طقس حار نهارا لطيف ليلا وشبورة صباحا والعظمى بالقاهرة 30 درجة تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأحد، طقس مائل للبرودة صباحا ، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب البلاد، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

رضا حجازى: التكنولوجيا لا تغنى عن المعلم ودمجها فى المنظومة التعليمية مهم قال الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن التعليم يمر بمراحل متعددة، ونعمل على إدخال التكنولوجيا فى التعليم/ وهذا الأمر يتم بشكل سريع فى الوزارة فى نظام التعليم الجديد، والتكنولوجيا لا تغنى عن المعلم ولكن يتم دمجها فى العملية التعليمية، لأن المعلم يؤثر فى شخصية الطلاب، ومن ثم الوصول إلى التعلم المنتج والمستمر. تراجع أسعار الذهب 130 جنيها منذ إعفاء واردات المشغولات الذهبية من الجمارك منذ صدور قرار مجلس الوزراء بإعفاء واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة، وكذا المُعدة للتداول النقدي والحُلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة، تشهد أسعار الذهب في السوق المصري تراجعات مستمرة وبلغ إجمالي هبوط الذهب في الصاغة 130 جنيها حتى وقت صياغة هذه السطور. محافظ بورسعيد: سنتحمل تكاليف التأمين الصحى ومتأخرات الإيجار للأسر الأكثر احتياجا عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، اليوم السبت، اجتماعا موسعا، بحضور اللواء محمد حسيني مدير الجهاز التنفيذي لمحافظة بورسعيد، والدكتورة نسرين حسن مدير عام فرع التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، ورئيس حى الزهور ورئيس حى الضواحى، والتحول الرقمى والحوكمة والشئون القانونية. المحكمة تقضى بعدم دستورية نظام تأديب أعضاء المستشفيات والمعاهد التعليمية قضت المحكمة الدستورية العليا، بجلسة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بعدم دستورية المواد من ( 43 – 51 ) من اللائحة التنفيذية للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 774 لسنة 1976، وهى النصوص المنظمة لتأديب أعضاء الهيئة المذكورة.

القاهرة ضمن قائمة "CNN" لأفضل المقاصد السياحية لعام 2023 تحت عنوان "أين تسافر فى عام 2023، أفضل الوجهات للزيارة"، وضعت شبكة "سى إن إن" الأمريكية قائمة بأفضل المقاصد السياحية حول العالم التى ينبغى زيارتها فى عام 2023، وكانت القاهرة ضمن هذه القائمة.

أسعار الذهب اليوم تتراجع للمرة الثانية 40 جنيها.. وعيار 21 بـ2380 جنيها