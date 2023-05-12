محافظ بورسعيد يهنئ مديرية التعليم لاعتماد 5 مدارس جديدة

بورسعيد - محمد عزام

قدم اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، التهانى لمديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد وكافة منتسبيها برئاسة الدكتورة هالة عبد السلام وكيل وزارة تعليم بورسعيد، وذلك بمناسبة صدور قرار مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد برئاسة مجلس الوزراء، باعتماد 5 مدارس بمحافظة بورسعيد، وهم : بورفؤاد الفنية التجارية بنات، وادي النيل الإعدادية المشتركة، مجمع محمد السيد وحسن البدراوي، الرسمية للغات، النورس، والشهيد نقيب عمرو السقا الإعدادية بنات.

ووجه محافظ بورسعيد، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على دعمه المتواصل لمحافظة بورسعيد، لافتاً إلى أن ما تشهده المنظومة التعليمية حالياً من تطور غير مسبوق يأتي نتيجة لتوجيهات ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، واهتمامه بتطوير المنظومة التعليمية.

كما وجه محافظ بورسعيد، الشكر لوكيل وزارة التعليم ببورسعيد وكافة القائمين على العملية التعليمية ببورسعيد، على الجهود المثمرة في ملف تطوير التعليم ببورسعيد، مشيراً إلى أنه كان حريص منذ توليه منصب محافظ بورسعيد على متابعة العملية التعليمية والنهوض بها، لما تمثله من أهمية بالغة في التأثير على المجتمع وإعداد أجيال قادرين على قيادة المستقبل.

وأكد محافظ بورسعيد، علي أهمية دور المدرسة في بناء الشخصية للطلاب ، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تولى اهتماما كبيرا بملف تطوير التعليم، وذلك لتنشئة أجيال قادرة على بناء المستقبل تشارك في إحداث التنمية المنشودة بالدولة، لافتا إلى أن بورسعيد حققت معدلات غير مسبوقة في مجال تطوير التعليم على كافة المستويات وتم النهوض بالعملية التعليمية لتحقيق أفضل مناخ دراسي للطلاب في المدارس يسهم في إثراء العملية التعليمية.