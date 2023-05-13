أسعار الذهب اليوم السبت فى مصر تسجل 2420 جنيها

كتب - إسلام سعيد

ننشر آخر تحديث في أسعار الذهب في مصر اليوم بتعاملات السبت 13 مايو 2023، وذلك عقب هبوط مستمر في الأسعار على مدار الأيام الثلاث الماضية، وسجلت جميع الأعيرة هبوط ملحوظ.

ومنذ صدور قرار مجلس الوزراء بإعفاء واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة، وكذا المُعدة للتداول النقدي والحُلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة، تشهد أسعار الذهب في السوق المصري تراجعات مستمرة وبلغ إجمالي هبوط الذهب في الصاغة 130 جنيها حتى وقت صياغة هذه السطور.

وشهد سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر تداولاً في الأسواق هبوط من 2550 إلى مستويات 2420 جنيها للجرام، وسط توقعات بمزيد من التراجع مع انتظام دخول الذهب مع العائدين من الخارج عقب الغاء كافة الرسوم الجمركية مع استثناء ضريبة القيمة المضافة.

سعر الذهب اليوم

عيار 24 يسجل 2766 جنيها

عيار 21 يسجل 2420 جنيها

عيار 18 يسجل 2074 جنيها

الجنيه الذهب 19360 جنيه

وأونصة الذهب 2013 دولارا

إعفاء واردات الذهب من الجمارك

ونص مشروع قرار مجلس الوزراء على عدم سريان هذا الإعفاء على أصناف اللؤلؤ الطبيعي، أو المزروع، أو الأحجار الكريمة، أو شبه الكريمة المركبة، أو المُرصعة على الحلي والمجوهرات وأجزائها.

وتأتي هذه الموافقة في إطار الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في أسعار الذهب داخل الأسواق، والحد من محاولات التهريب الجمركي لأصناف الذهب نصف المشغولة والمشغولة عبر المنافذ الجمركية المختلفة.