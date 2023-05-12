حصاد الوزارات.. جامعة حلوان الأهلية تبدأ غدا قبول تحويل الطلاب العائدين من السودان وروسيا وأوكرانيا

شهدت دواوين الوزارات، اليوم الجمعة، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
جامعة حلوان الأهلية تبدأ غدا قبول تحويل الطلاب العائدين من السودان وروسيا وأوكرانيا
الصحة: فحص قرابة 5 ملايين طفل بمبادرة الرئيس لكشف وعلاج ضعف وفقدان السمع
انطلاق مسابقة التحدث باللغة الكورية بـ"ألسن عين شمس" بحضور سفير كوريا الجنوبية
ضوابط تحويل الطلاب العائدين من السودان.. حصاد أنشطة التعليم العالى فى أسبوع
البيئة تنفذ برنامجا لبناء قدرات القائمين على منظومة المخلفات فى القليوبية
الصحة: فحص 2 مليون سيدة ضمن مبادرة "العناية بصحة الأم والجنين"
فتح باب التسجيل بالجمعية العمومية العادية لنقابة الأطباء وتكرم أوائل الخريجين
وزيرة الهجرة تترأس اجتماعا بقيادات وفريق عمل الوزارة بالعاصمة الإدارية لبحث خطط العمل المستقبلية
ياسمين فؤاد: الحكومة تنشئ حاضنات لتبنى أفكار الشباب كشريك أساسى لمستقبل مستدام
"القوى العاملة" فى 7 أيام..خروج مصر من قائمة ملاحظات "العمل الدولية" انتصار جديد
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