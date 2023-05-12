غدًا.. السكة الحديد تشغل قطارا جديدا على خط "الإسكندرية – طنطا" والعكس

كتب سيد الخلفاوى

تشغيل هيئة السكة الحديد غدا السبت، قطار جديد رقم 128 - الاسكندرية / طنطا - بتركيب 10 عربات تحيا مصر، علي ان يقوم القطار من محطة الاسكندرية الساعة 20:45 ويصل الي محطة طنطا الساعة 22:50 طبقا للجدول المرفق.

وإعتباراً من يوم الاحد المقبل، الموافق 21 / 5 / 2023 سيتم تشغيل قطار 129 إكسبريس (طنطا / الاسكندرية) كخدمة جديدة بتركيب 10 عربات تحيا مصر علي ان يقوم من محطة طنطا الساعة 04:00 ويصل الي محطة الساعة 06:05 طبقا للجدول المرفق .

كانت هيئة السكة الحديد عدلت الأربعاء، تركيب قطارات أرقام (892/889-894/899) بتركيب 10 عربات تحيا مصر طبقاً لجداولهم المرفقة كما قررت الهيئة الغاء وقوف قطار (584/585) ثالثة مكيفة المنصورة / الاسكندرية /المنصورة بمحطتي أبو حمص و كفر الدوار طبقاً للجدول المرفق والخدمه البديلة قطار 7 القاهرة / الاسكندرية يتم وقفة بمحطة أبو حمص طبقاً للجدول المرفق.

جاء ذلك بناء علي توجيهات المهندس كامل الوزير – وزير النقل بزيادة عدد القطارات علي خطوط السكة الحديد لمواجهة الطلب المتزايد علي القطارات خلال الفترة المقبلة وتيسيرا على جمهور الركاب فى ظل التحديث المستمر بكافة القطاعات وبخاصة قطاع الوحدات المتحركة.