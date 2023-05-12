ضوابط تحويل الطلاب العائدين من السودان.. حصاد أنشطة التعليم العالى فى أسبوع

1) أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمى أن المراكز والهيئات البحثية شهدت تقدماً ملحوظاً فى مجال النشر الدولى، وفقًا للتقرير الصادر عن هيئة سيماجو (SCImago) لعام 2022.

وأعلن الوزير حصول مصر على المرتبة 24 عالمياً من بين 233 دولة بعدد 44219 بحثاً دوليًا، و388 لمعامل h- index، وبلغ عدد الاستشهادات 42493 استشهادًا، موضحاً تقدم مصر مركزين مقارنة بعام 2021 والذى احتلت فيه المرتبة 26 عالمياً، في حين بلغ إنتاج مصر 1.13% من إجمالي الناتج العالمي من المنشورات الدولية.

2) عقد مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية اجتماعه الأول، بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حيث أكد على أهمية الدعم الغير محدود الذي قدمته القيادة السياسية لإنشاء الجامعات الأهلية، مشيرًا إلى أهمية التعاون والتكامل بين الجامعة الحكومية والأهلية وتبادل الخبرات وعقد شراكات مع الجامعات الدولية المرموقة، وتقديم برامج دراسية حديثة تواكب احتياجات وظائف المستقبل، مؤكدًا على أهمية استعداد الجامعة للعام الدراسي الجامعي القادم 2022/2023، وشهد المجلس توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة بنها الأهلية وهيئة دعم وتطوير الجامعات، بهدف تقديم خبرات واستشارات ودراسات وأبحاث في مجال التعليم العالى والبحث العلمى.

3) افتتح الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، فعاليات المُلتقى السنوي الرابع، التي ينظمها مشروع المراكز الجامعية للتطوير المهني تحت عنوان "The Way Forward"، وأكد الوزير على أهمية الملتقى الذى يهدف إلى دعم سبل التواصل والتعاون بين جميع المراكز الجامعية للتطوير المهني من أجل رفع وثقل مستوى خدمات الإرشاد المهنى المقدمة عبر تلك المراكز، والتي يبلغ عددها 22 مركزًا، حيث أن جودة الخدمات المقدمة من خلال تلك المراكز ينعكس مباشرة على مستوى مهارات وخبرات طلاب وخريجي الجامعات المصرية.

4) شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي احتفالية مراسم تسليم طلاب الجامعة الألمانية الدولية المتفوقين، منح التميز الأكاديمي المُمولة من الحكومة الالمانية والمُقدمة من الهيئة الألمانية للتبادل العلمى DAAD، وأشار الوزير إلى أن الرؤية والاستراتيجية الجديدة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تضع الطالب في مركز الاهتمام لضمان تمتع جميع المُتعلمين والأكاديميين بتجربة تعليمية مُتساوية وفعالة، موضحًا أن الاستراتيجية الجديدة تعمل على دعم الشراكات بين الجامعات المصرية ونظيرتها الأجنبية المرموقة، وطرح شهادات أكاديمية مزدوجة.

5) ترأس الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمى، الاجتماع المشترك لمجلسى الجامعات الخاصة والأهلية، ووجه الوزير بضرورة مشاركة الجامعات الخاصة والأهلية فى عضوية التحالفات الإقليمية التي يتم تشكيلها بين الجامعات والمؤسسات الإنتاجية والصناعية والزراعية بكافة الأقاليم الجغرافية لمصر، ووافق المجلس على فتح باب التقديم للطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية للالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية، للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2023/2024، بداية من الثلاثاء الموافق 9 مايو الجارى.

6) أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمى، خلال ترؤسه لاجتماعًا طارئًا مشتركًا لمجلسي الجامعات الخاصة والأهلية، الإجراءات التنفيذية لتحويل الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات السودانية والروسية والأوكرانية؛ لاستكمال دراستهم بالجامعات المصرية الخاصة والأهلية.

7) التقى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى/ مارتن جاست مسئول التعاون الدولى والمستشار الإقليمى للمنظمة الأوروبية للبحوث النووية (CERN) بمنطقة الشرق الأوسط، وخلال اللقاء، بحث الجانبان آليات تعزيز التعاون بين مصر والمنظمة الأوروبية للأبحاث النووية، وكذا التعاون بين المنظمة والجامعات والمراكز والهيئات البحثية المصرية، فضلاً عن مناقشة خارطة الطريق المستقبلية لتعزيز أوجه التعاون وترقية عضوية مصر فى المنظمة إلى عضو مشارك فى المنظمة، وكذلك التباحث حول زيادة عدد البعثات التعليمية للطلاب والباحثين والعلماء المصريين في المنظمة الأوروبية للأبحاث النووية.

8) ترأس د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماع مجلس إدارة المركز القومى للبحوث، وأكد الوزير على اهتمام الدولة بالبحث العلمى وتشجيع الابتكار، مشيرًا إلى أهمية الدور الحيوي الذي يلعبه البحث العلمي والابتكار كأداة هامة نحو تنمية الاقتصاد المصري، مؤكدًا حرص الوزارة على دعم مشروعات البحث العلمي، واحتضان المبتكرين للوصول بأفكارهم إلى التنفيذ علي أرض الواقع، مشددًا على ضرورة تحقيق العدالة والشفافية فى تحكيم الأبحاث العلمية؛ لضمان حقوق الباحثين المتقدمين للترقية.

9) عقد المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي بتشكيله الجديد اجتماعًا برئاسة د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أكد الوزير أن التعليم التكنولوجى يمثل رافدًا حديثًا ومهمًا في مسارات التعليم العالي فى مصر، حيث يستهدف تقديم كوادر فنية مُدربة على أعلى مستوى للالتحاق بسوق العمل، والمشاركة في عملية التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر(2030).

10) افتتح الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، والدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، متحف قصر الزعفران بالحرم الرئيسى للجامعة، وأشاد الوزير بالخطوة التى قامت بها جامعة عين شمس لتعظيم الاستفادة من المبانى والمنشآت التى تمتلكها وإحياء دورها، داعيًا إلى تكرار التجربة فى جميع المؤسسات التعليمية باستغلال إمكاناتها الإنشائية وتحقيق التكامل بينها؛ لتعزيز قدراتها التعليمية والثقافية، وتكثيف الاهتمام والتركيز بشكل خاص على المبانى الأثرية العريقة والأصول التى تمتلكها الجامعات.

11) شارك د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبـحث العلمي في فعاليات الندوة التي نظمتها جمعية المهندسين المصرية، تحت عنوان "الخطة المستقبلية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي"، وقامت جمعية المهندسين المصرية بمنح الوزير العضوية الفخرية، وتسليمه درع الجمعية؛ تقديرًا لجهوده المتميزة في تطوير وتحديث ملف التعليم العالي والبحث العلمى.

12) ترأس الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الاجتماع الأول لمجلس أمناء بنك المعرفة المصري، وأوضح الوزير أن خطة العمل المستهدفة لبنك المعرفة المصري خلال الفترة القادمة، هى: تحقيق الريادة فى المنطقة العربية ودول إفريقيا وغيرها من دول العالم النامي، وزيادة الإنتاجية البحثية بالجامعات المصرية والمراكز والهيئات البحثية المصرية لتحقيق منافسة مشروعة مع العالم المتقدم، فضلاً عن الارتقاء بالإنتاج المحلي من خلال ربط نتائج البحث العلمي بمستلزمات الإنتاج والصناعة في كافة مجالات الحياة.

13) افتتح الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، فعاليات ندوة حول "برامج البحوث البينية ومتعددة التخصصات"، والتي تُمثل البداية الرسمية لإطلاق "الشبكة المصرية القومية للبرامج والبحوث البينية للجامعات المصرية"، وفي كلمته، أشار الوزير إلى أن هذه الندوة تهدف إلى ترسيخ فكرة التخصصات البينية والعابرة للتخصصات في التعليم العالي والبحث العلمي المصري، موضحًا أن الوزارة قدمت على مدى السنوات الثلاث الماضية من خلال بنك المعرفة المصري (EKB)، بالتعاون مع مؤسسة Knowledge E برامج تدريبية شاملة لتدريب أعضاء هيئة التدريس والباحثين بالجامعات والمراكز البحثية المصرية.

14) استقبل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، د. أحمد نايف الدليمي السفير العراقي بالقاهرة، والوفد المرافق له؛ لبحث أوجه التعاون بين مصر والعراق في المجالات التعليمية والبحثية، وأكد الوزير على ترحيب الجامعات الأهلية باستقبال الطلاب العراقيين وكافة الطلاب الوافدين للدراسة بها، مشيرًا إلى أن الجامعات الأهلية أنشأتها الحكومة المصرية لتكون من جامعات الجيل الرابع التي تتيح فرص تعليمية متميزة بمعايير عالمية، وإعداد الكوادر البشرية المؤهلة، من خلال تقديم برامج دراسية متميزة، مما ينعكس إيجابيًا على النتائج التعليمية، ويسهم فى فتح الأبواب نحو وظائف المستقبل.