انطلاق مسابقة التحدث باللغة الكورية بـ"ألسن عين شمس" بحضور سفير كوريا الجنوبية

كتب محمود راغب

استقبلت الدكتورة سلوى رشاد عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس، هونج جين أول، سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، والوزير المفوض تشوى بيونج سون ورئيس المركز الثقافى الكورى أوه سون هو، قبيل افتتاح فعاليات الدورة الرابعة عشر من مسابقة التحدث باللغة الكورية، والتى تستضيفها كلية الألسن بجامعة عين شمس.

وأكدت الدكتورة سلوى رشاد، عميد الكلية والمشرف على القسم، أن التعاون المستمر بين الكلية والسفارة على مدار سنوات يأتى من حرص إدارة الكلية بالتعاون مع السفارة الكورية بالقاهرة على نشر الثقافة الكورية بين الطلاب المصريين ورفع درجة وعى الطلاب بالثقافة الكورية.

وأشادت مجهودات السفارة فى توفير مسابقات بجانب الكتب والمراجع التى تتيحها لدارسى اللغة الكورية لرفع مستوى جودة متحدثى الكورية من طلاب الكلية، مشيرة إلى أن المسابقة حتى دورتها الثالثة عشرة عام 2019 لا تقتصر فقط على مصر، ولكنها استضافت الطلبة الدارسين للغة الكورية من الأردن، والإمارات، والمغرب، وتونس، وأثيوبيا، وكينيا والعديد من الدول الأخرى؛ ليتنافسوا سويا عارضين مهاراتهم في التحدث باللغة الكورية، ولكن هذه الدورة ولأنها الأولى بعد جائحة الكورونا، فاقتصرت على طلاب قسم اللغة الكورية بجامعة عين شمس فقط، ولكن نأمل أن تكون هذه الدورة بداية لنتطلق المسابقة في الأعوام القادمة على مستوى دولي.

كما أشار هونج جين أول، السفير الكوري بالقاهرة إلى أن التعاون السابق والمستمر أتى بثماره من خريجين يعملون في العديد من الشركات الكورية وغيرها من المجالات الثقافية التي تثري العلاقات بين البلدين.

وقدم طلاب القسم عروض متنوعة باللغة الكورية وتنوعت موضوعاتهم ما بين تجاربهم المختلفة أثناء تعلمهم اللغة الكورية وتجاربهم المتنوعة التي غيرت وأثرت في حياتهم.