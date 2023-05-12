وزيرة الهجرة تترأس اجتماعا بقيادات وفريق عمل الوزارة بالعاصمة الإدارية لبحث خطط العمل المستقبلية

كتب محمود راغب

ترأست السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اجتماعا مع عدد من قيادات وفريق عمل الوزارة، بمقر الوزارة بالحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة عدد من خطط عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة، وعلى رأسها بحث الاستعدادات الأولية لعقد النسخة الرابعة من مؤتمر الجاليات المصرية بالخارج.

من جانبها، أكدت السفيرة سها جندى وزيرة الهجرة خلال الاجتماع، على ضرورة استمرار وزارة الهجرة فى تنظيم مؤتمر "الجاليات المصرية بالخارج"، مشيرة لأهمية هذا المؤتمر الذي يعد نقطة تلاقي ذات تأثير وصدى واسع بين المصريين بالخارج ودولتهم، موجهة سيادتها بتحويل المؤتمر من "الكيانات المصرية بالخارج" إلى"الجاليات المصرية بالخارج" لتوسيع نطاق المشاركة من كافة المواطنين بكل بلاد العالم، والبناء على المنجزات التي حققتها النسخة الثالثة من المؤتمر، والتي كانت بمثابة تحقيق لأحلام مواطنينا بالخارج لمدة أكثر من 20 عاما، من بينها إصدار قانون سيارات المصريين بالخارج المعفاة من الجمارك والرسوم والضرائب فضلا عن إطلاق مجلس مساهمين الشركة المساهمة للمصريين بالخارج، وغيرها من المحفزات الهامة.

ووجهت وزيرة الهجرة بأن تهتم النسخة الرابعة من المؤتمر بموضوعات وتحديات تواجه الجاليات المصرية بالخارج وكذلك الاحتياجات الأساسية لهم، وتسليط الضوء على ما يجد من موضوعات تطرأ على أوضاع المصريين بالخارج في أي من الدول، بحيث يصبح هذا المؤتمر الوجهة الأولى التي تعبر حقيقة عن كل مصري بالخارج وانعكاسا لتطلعاته وآماله، وقناة رسمية يسمع من خلالها صوته ومسارا وطنيا لتحقيق طلباته واحتياجاته بما يقربه أكثر لوطنه الأم.

كما أجرت السفيرة سها جندي جولة تفقدية داخل مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتابعت خطة انتقال العاملين بالوزارة إلى المقر، يأتي ذلك في إطار الاستعدادات الجارية نحو الانتقال بشكل كامل إلى العاصمة الإدارية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

وحرصت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة على إجراء جولة تفقدية لكافة أرجاء مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية والتأكد من جاهزية، حيث شملت الجولة تفقد المنظومة الإلكترونية لبوابات دخول وخروج موظفي الوزارة، وكذلك عدد من مكاتب العاملين بالوزارة، وقاعة الاجتماعات والمؤتمرات، والتي تم تجهيزها بأحدث وسائل العرض والتقنيات.

وأكدت السفيرة سها جندي أن جميع أعضاء فريق عمل وزارة الهجرة على استعداد للانتقال للعمل بمقر الوزارة الجديد بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويمثل ذلك دافعا كبيرا لهم لتحقيق مزيد من الإنجازات داخل بيئة عمل متطورة وحديثة، تمثل نقلة نوعية في أداء الموظفين، وتساعدهم على الإنجاز، لصالح جموع المصريين بالداخل والخارج.



السفيره سهى الجندى



حديث السفيرة سهى الجندى



السفيرة سهى الجندى مع قيادات وفريق عمل الوزارة



السفيرة سهى الجندى وزيرة الهجرة