اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 10 مايو 2023 01:35 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

أخبار × 24 ساعة.. الحكومة تنفى نقص السلع فى الأسواق والمنافذ التموينية

الأربعاء، 10 مايو 2023 12:04 ص
أخبار × 24 ساعة.. الحكومة تنفى نقص السلع فى الأسواق والمنافذ التموينية مجلس الوزراء - أرشيفية
كتب: محمد الأحمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها

 
 

السكة الحديد تشغل خدمة جديدة على خط الإسكندرية طنطا والعكس.. تعرف عليها

وزير الصحة يبحث مع سفير أرمينيا إعادة تفعيل اتفاقيات التعاون الموقعة بين البلدين
 
وزير الصحة: نستهدف القضاء على مرض الجذام فى 2030.. وهناك 500 حالة بمصر
 
وزيرة التخطيط: تخصيص 150 مليار جنيه فى 23/24 لتنفيذ مشروعات بحياة كريمة
 
هالة السعيد: 436 مليار جنيه استثمارات للتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية بخطة 2024
 
التعليم تعلن أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة ومقار اللجان الأسبوع المقبل
 
التنمية المحلية: 475 مليون جنيه حجم الخطة الاستثمارية بمحافظة قنا
 
 
 

 


اخبار 24 ساعه

محافظه القاهره

السكه الحديد

وزير الصحه

مرض الجذام

وزيره التخطيط

هاله السعيد

حياه كريمه



الموضوعات المتعلقة

أخبار 24 ساعة.. تسليم طلاب الدبلومات الفنية أرقام الجلوس الخميس المقبل

الثلاثاء، 09 مايو 2023 12:00 ص

أخبار 24 ساعة..محطة قطارات الصعيد 3 أضعاف محطة رمسيس وبها 22كم سككا حديدية

الإثنين، 08 مايو 2023 12:00 ص

أخبار 24 ساعة.. التموين تعلن آليات تكلفة إنتاج الخبز للمخابز واستمرار طرح الرغيف المدعم بـ5 قروش

الأحد، 07 مايو 2023 12:00 ص

أخبار × 24 ساعة.. التنمية المحلية: نتابع تطبيق تعريفة المواصلات وعقوبات للمخالف

الجمعة، 05 مايو 2023 12:00 ص

أخبار × 24 ساعة.. ارتفاع الاحتياطى الأجنبى لـ34.55 مليار دولار بنهاية أبريل

الخميس، 04 مايو 2023 12:27 ص

أخبار × 24 ساعة.. وزير الصحة: إتاحة جميع الخدمات الطبية للنازحين من السودان

الأربعاء، 03 مايو 2023 12:04 ص

أخبار 24 ساعة..مدة الدراسة بالطب 5 سنوات وعامان تدريبا إجباريا

الإثنين، 01 مايو 2023 12:00 ص

أخبار 24 ساعة.. إجراء الفحص الطبي لـ176 ألفا من راغبي الزواج خلال شهرين

الأحد، 30 أبريل 2023 12:03 ص

أخبار × 24 ساعة.. 31 مليار جنيه لـ"تكافل وكرامة" فى موازنة 2023-2024

السبت، 29 أبريل 2023 12:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة