أخبار × 24 ساعة.. الحكومة تنفى نقص السلع فى الأسواق والمنافذ التموينية

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها
السكة الحديد تشغل خدمة جديدة على خط الإسكندرية طنطا والعكس.. تعرف عليها
وزير الصحة يبحث مع سفير أرمينيا إعادة تفعيل اتفاقيات التعاون الموقعة بين البلدين
وزير الصحة: نستهدف القضاء على مرض الجذام فى 2030.. وهناك 500 حالة بمصر
وزيرة التخطيط: تخصيص 150 مليار جنيه فى 23/24 لتنفيذ مشروعات بحياة كريمة
هالة السعيد: 436 مليار جنيه استثمارات للتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية بخطة 2024
التعليم تعلن أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة ومقار اللجان الأسبوع المقبل
التنمية المحلية: 475 مليون جنيه حجم الخطة الاستثمارية بمحافظة قنا
الصحة تكشف الأمراض والفحوصات ضمن مبادرة المقبلين على الزواج
وزير المالية: العجز الكلى فى موازنة 2023/2024 يبلغ 825 مليار جنيه
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة