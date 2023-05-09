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محافظة القاهرة تنفى ما تردد حول إزالة مقبرة الشيخ محمد رفعت

الثلاثاء، 09 مايو 2023 08:58 م
محافظة القاهرة تنفى ما تردد حول إزالة مقبرة الشيخ محمد رفعت الشيخ محمد رفعت
كتب سيد الخلفاوى

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نفت محافظة القاهرة ما أثير بشأن إزالة المقبرة الخاصة بالشيخ محمد رفعت ، أو إرسال المحافظة خطاب يطالب أسرة الفقيد الراحل بنقل رفاته على نفقتهم الخاصة .

وأكدت محافظة القاهرة أن ما تردد بهذا الشأن عارٍ تمامًا من الصحة، وأهابت بوسائل الإعلام تحرى الدقة والرجوع للمصادر الرسمية للتأكد من صحة البيانات .

 

كانت بعض المواقع الإخبارية قد تناقلت أخبارًا عن استغاثات لحفيدة الشيخ محمد رفعت، من رغبة المحافظة فى نقل رفات الشيخ محمد رفعت، تمهيدا لإزالة المقبرة حيث إنها تقع فى مسار تطوير محور صلاح سالم بالقاهرة.

 

 

 


الشيخ محمد رفعت

ازالة مقبرة الشيخ محمد رفعت

محور صلاح سالم

مقبرة الشيخ محمد رفعت



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