اليوم السابع
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التموين تعلن عن مناقصة لتوريد زيت الطعام لطرحه بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

الثلاثاء، 09 مايو 2023 10:48 م
التموين تعلن عن مناقصة لتوريد زيت الطعام لطرحه بمنافذ المجمعات الاستهلاكية زيوت - صورة أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية عن ممارسة محدودة رقم 1 لسنة 2023/2024 لتوريد زيت طعام خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية  1000 طن زيت صويا ، 500 طن زيت عباد "تسليم خلال الفترة من 1 إلى 20 يوليو 2023.

جلسة فض المظاريف والبت يوم 11 مايو الجارى، حيث يتم توفير زيت الطعام وطرحه للمواطنين على بطاقات التموين وفى منافذ المجمعات الاستهلاكية

 

وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، قد اصدر توجيهًا وزاريًا بشان صرف السلع التموينية على بطاقات التموين، حيث يتم صرف زجاجة زيت عبوة 800 ملي لكل فرد على بطاقة التموين، وبحد أقصى 4 زجاجات زيت، و1 كيلو سكر لكل فرد حسب احتياجاته، وبحد أقصى 6 كيلو سكر على البطاقة.

كما تضمن التوجيه صرف 1 كيلو أرز للبطاقة التي يقل عدد أفرادها عن 4 أفراد و 2 كيلو للبطاقة التي بها 4 أفراد فأكثر أو عبوة مكرونة زنه 800 جرام للبطاقة التي يقل عدد أفرادها عن 4 أفراد و 2 عبوة زنة 800 جرام للبطاقة التي بها 4 أفراد فأكثر مع صرف باقي مستحق الدعم من قائمة سلع المنظومة التموينية.

وشمل التوجيه أيضا وجود حد أقصى لتجاوز إجمالي قيمة السلع المشتراة لرصيد الدعم ويتم دفعه نقدًا بقيمة 5 جنيهات وان من حق المواطن صرف الدعم المخصص له من خلال أحد المنافذ التموينية داخل محافظه، باستخدام بطاقته التموينية بحد اقصى 4 مرات خلال الشهر يتردد فيهم علي هذه المنافذ.

 

 


التموين

مناقصة توريد زيت الطعام

زيت الطعام

سلع زيت الطعام



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