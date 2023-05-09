السكة الحديد تشغل خدمة جديدة على خط الإسكندرية طنطا والعكس.. تعرف عليها

كتب: سيد الخلفاوى

قررت هيئة السكة الحديد بتشغيل خدمة جديدة بين الإسكندرية وطنطا والعكس بالإضافة إلى تعديل تركيب بعض القطارات على خط الإسكندرية وشربين والعكس، وذلك بناء علي توجيهات المهندس كامل الوزير – وزير النقل بزيادة عدد القطارات علي خطوط السكة الحديد لمواجهة الطلب المتزايد علي القطارات خلال الفترة المقبلة وتيسيرا على جمهور الركاب فى ظل التحديث المستمر بكافة القطاعات وبخاصة قطاع الوحدات المتحركة.

ويأتى ذلك إعتباراً من يوم الاربعاء الموافق 10 / 5 / 2023 كالتالى :

تعديل تركيب قطارات ارقام (892/889-894/899) بتركيب (10) عربات تحيا مصر طبقاً لجداولهم المرفقة كما قررت الهيئة الغاء وقوف قطار (584/585) ثالثة مكيفة المنصورة / الاسكندرية /المنصورة بمحطتي أبو حمص و كفر الدوار طبقاً للجدول المرفق والخدمه البديلة قطار 7 القاهرة / الاسكندرية يتم وقفة بمحطة أبو حمص طبقاً للجدول المرفق.

وإعتباراً من يوم السبت الموافق 20 / 5 / 2023

كما تقرر تشغيل خدمة جديدة وهى تشغيل قطار ( 128) كخدمة جديدة ( الاسكندرية / طنطا) بتركيب(10) عربات تحيا مصر علي ان يقوم من محطة الاسكندرية الساعة 20:45 ويصل الي محطة طنطا الساعة 22:50 طبقا للجدول المرفق وإعتباراً من يوم الاحد الموافق 21 / 5 / 2023 وكذلك تشغيل قطار ( 129) إكسبريس (طنطا / الاسكندرية) خدمة جديدة بتركيب(10) عربات تحيا مصر علي ان يقوم من محطة طنطا الساعة 04:00 ويصل الي محطة الساعة 06:05 طبقا للجدول المرفق .