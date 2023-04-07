اليوم السابع
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الجمعة، 07 أبريل 2023 05:27 م
أكرم القصاص
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حصاد الوزارات.. التنمية المحلية: تمويل 107 آلاف مشروع صغير باستثمارات 13.5 مليار جنيه

الجمعة، 07 أبريل 2023 05:00 م
حصاد الوزارات.. التنمية المحلية: تمويل 107 آلاف مشروع صغير باستثمارات 13.5 مليار جنيه وزارة التنمية المحلية - ارشيفية

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم الجمعة، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

المدارس الفندقية فى الجيزة تبدأ تصنيع كعك العيد لطرحه بالأسواق بأسعار مخفضة

التنمية المحلية: تمويل 107 آلاف مشروع صغير باستثمارات 13.5 مليار جنيه وفرت 731 ألف فرصة عمل

أستاذ إعلام: مسلسلات رمضان 2023 للمتحدة متنوعة وتعزز الوعى لدى الجمهور

نقابة العلاج الطبيعى تحذر من منتحل صفة.. زور كارنيه عضويتها وترخيص وزارة الصحة

عميدة إعلام عين شمس تشيد باهتمام المتحدة بتقديم محتوى مخصص للأطفال فى رمضان

 


الصحه

الاوقاف

التربيه والتعليم

التنميه المحليه

وزير النقل

نقابه الاطباء

كعك

عين شمس



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