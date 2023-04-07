حصاد الوزارات.. التنمية المحلية: تمويل 107 آلاف مشروع صغير باستثمارات 13.5 مليار جنيه

شهدت دواوين الوزارات، اليوم الجمعة، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
المدارس الفندقية فى الجيزة تبدأ تصنيع كعك العيد لطرحه بالأسواق بأسعار مخفضة
التنمية المحلية: تمويل 107 آلاف مشروع صغير باستثمارات 13.5 مليار جنيه وفرت 731 ألف فرصة عمل
أستاذ إعلام: مسلسلات رمضان 2023 للمتحدة متنوعة وتعزز الوعى لدى الجمهور
نقابة العلاج الطبيعى تحذر من منتحل صفة.. زور كارنيه عضويتها وترخيص وزارة الصحة
عميدة إعلام عين شمس تشيد باهتمام المتحدة بتقديم محتوى مخصص للأطفال فى رمضان
توقيع تعاون بين اللجنة العليا للتخصصات الصحية والمجلس الصحي المصري
وزيرا الأوقاف والتنمية المحلية ومحافظ الجيزة يفتتحون مسجد الله نور السموات والأرض
نقابة الأطباء تعلن عن رحلة للحج السياحى لعام 2023
وزير النقل يزور ميناء السخنة ويتناول الإفطار مع العاملين بمشروع استكمال التطوير
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