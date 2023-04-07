حصاد الوزارات.. التنمية المحلية: تمويل 107 آلاف مشروع صغير باستثمارات 13.5 مليار جنيه

شهدت دواوين الوزارات، اليوم الجمعة، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

المدارس الفندقية فى الجيزة تبدأ تصنيع كعك العيد لطرحه بالأسواق بأسعار مخفضة

التنمية المحلية: تمويل 107 آلاف مشروع صغير باستثمارات 13.5 مليار جنيه وفرت 731 ألف فرصة عمل