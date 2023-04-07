عميدة إعلام عين شمس تشيد باهتمام المتحدة بتقديم محتوى مخصص للأطفال فى رمضان

كتب محمود راغب

أشادت الدكتورة هبة شاهين عميدة كلية الإعلام بجامعة عين شمس، باهتمام الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للعام الثانى على التوالى بتقديم محتوى خاص بالأطفال .

وأضافت عميدة كلية الإعلام بجامعة عين شمس، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه للعام الثانى نرى اهتماما بتقديم محتوى شيق موجه للأطفال يحمل رسائل اجتماعية هادفة للأطفال فى رسائل وحلقات قصيرة مميزة منها على سبيل المثال برنامج يحيى وكنوز .

ونجحت الشركة المتحدة فى جذب الأطفال بمجموعة من أعمال الرسوم المتحركة المميزة على قنواتها خلال الموسم الرمضانى الحالي، ولم تنس الشركة مراعاة الأطفال من الصم والبكم وتقديم لغة الإشارة على الشاشة من خلال مسلسل "يحيى وكنوز 2".

ويعرض حاليا على قنوات المتحدة وعلى منصة Watch IT الموسم الثانى من "يحيى وكنوز" ومغامرات مشوقة تخص الحضارة المصرية القديمة، حيث تقدم الشركة المتحدة هذا العام الموسم الثانى من مسلسل الرسوم المتحركة "يحيى وكنوز"، على قناة دى إم سى ومنصة Watch IT، ويستعرض المسلسل مجموعة من المغامرات المتنوعة فى العصر الحديث والعالم القديم، ويناقش سير ملوك مصر القديمة فى إطار درامى مشوق.

ولاقت الأعمال الفنية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والتى تعرض فى دراما رمضان 2023، إشادات واسعة من المجلس القومى للمرأة، لما تقدمه هذه الأعمال من قضايا تمس المجتمع وتعالج قضاياه .

وكان الإعلامي أيمن عدلي رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الإعلاميين، قد أكد إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية نجحت بشكل ملحوظ مع بداية موسم دراما رمضان في جذب الأنظار محليا وإقليميا، مما يؤكد دور الفن كواحد من أهم القوى الناعمة التي تمتلكها مصر منذ عقود طويلة، مشيرا إلى أن الدراما المنتجة من قبل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية هذا العام تميزت بتنوع غير مسبوق ما بين التاريخي، بالإضافة إلى أعمال تتناول حقب زمنية مختلفة فضلا عن دعم وتعزيز قضايا المرأة، والمساهمة في تسجيل بطولات شهدائنا من رجال القوات المسلحة والشرطة.