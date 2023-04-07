اليوم السابع
Ads
الجمعة، 07 أبريل 2023 03:53 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

للعام الثانى خلال الشهر الكريم..

عميدة إعلام عين شمس تشيد باهتمام المتحدة بتقديم محتوى مخصص للأطفال فى رمضان

الجمعة، 07 أبريل 2023 03:00 م
عميدة إعلام عين شمس تشيد باهتمام المتحدة بتقديم محتوى مخصص للأطفال فى رمضان الشركة المتحدة
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أشادت الدكتورة هبة شاهين عميدة كلية الإعلام بجامعة عين شمس، باهتمام الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للعام الثانى على التوالى بتقديم محتوى خاص بالأطفال .

وأضافت عميدة كلية الإعلام بجامعة عين شمس، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه للعام الثانى نرى اهتماما بتقديم محتوى شيق موجه للأطفال يحمل رسائل اجتماعية هادفة للأطفال فى رسائل وحلقات قصيرة مميزة منها على سبيل المثال برنامج يحيى وكنوز .

ونجحت الشركة المتحدة فى جذب الأطفال بمجموعة من أعمال الرسوم المتحركة المميزة على قنواتها خلال الموسم الرمضانى الحالي، ولم تنس الشركة مراعاة الأطفال من الصم والبكم وتقديم لغة الإشارة على الشاشة من خلال مسلسل "يحيى وكنوز 2".

ويعرض حاليا على قنوات المتحدة وعلى منصة Watch IT الموسم الثانى من "يحيى وكنوز" ومغامرات مشوقة تخص الحضارة المصرية القديمة، حيث تقدم الشركة المتحدة هذا العام الموسم الثانى من مسلسل الرسوم المتحركة "يحيى وكنوز"، على قناة دى إم سى ومنصة Watch IT، ويستعرض المسلسل مجموعة من المغامرات المتنوعة فى العصر الحديث والعالم القديم، ويناقش سير ملوك مصر القديمة فى إطار درامى مشوق.

ولاقت الأعمال الفنية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والتى تعرض فى دراما رمضان 2023، إشادات واسعة من المجلس القومى للمرأة، لما تقدمه هذه الأعمال من قضايا تمس المجتمع وتعالج قضاياه .

وكان الإعلامي أيمن عدلي رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الإعلاميين، قد أكد إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية نجحت بشكل ملحوظ مع بداية موسم دراما رمضان في جذب الأنظار محليا وإقليميا، مما يؤكد دور الفن كواحد من أهم القوى الناعمة التي تمتلكها مصر منذ عقود طويلة، مشيرا إلى أن الدراما المنتجة من قبل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية هذا العام تميزت بتنوع غير مسبوق ما بين التاريخي، بالإضافة إلى أعمال تتناول حقب زمنية مختلفة فضلا عن دعم وتعزيز قضايا المرأة، والمساهمة في تسجيل بطولات شهدائنا من رجال القوات المسلحة والشرطة.


مسلسلات رمضان 2023

مسلسلات رمضان للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

الشركه المتحده للخدمات الإعلامية

مسلسلات رمضان



الموضوعات المتعلقة

صباح الخير يا مصر يستعرض الأحداث المشوقة فى الحلقة الـ15 من مسلسلات رمضان

الجمعة، 07 أبريل 2023 12:00 م

بعد ظهور علاقات "ريباوند" بمسلسلات رمضان 2023.. ما هى علاماتها؟

الجمعة، 07 أبريل 2023 12:00 م

مسلسل الصفارة.. كاتب أمريكى شارك فى مسلسلات رمضان 2023 هل تعرفه؟

الخميس، 06 أبريل 2023 05:00 م

لغة الجسد دليل نجاح نجوم مسلسلات رمضان

الخميس، 06 أبريل 2023 12:14 ص

وفيات النصف الأول من مسلسلات رمضان 2023 ما بين قتل والمرض.. خالد الصاوى وأحمد صفوت فى سره الباتع.. مى عمر فى علاقة مشروعة.. على الطيب فى عملة نادرة..وسهير المرشدى فى ضرب نار

الأربعاء، 05 أبريل 2023 09:03 م

أستاذ بـ"إعلام القاهرة": إنتاج المتحدة من مسلسلات رمضان أنهى سيطرة الدراما العربية

الأربعاء، 05 أبريل 2023 02:05 م

أستاذ بإعلام عين شمس مشيدة بمسلسلات رمضان: إنتاج متنوع

الأربعاء، 05 أبريل 2023 02:02 م

أستاذ بإعلام القاهرة: مسلسلات رمضان 2023 تناولت أفكارا بناءة

الأربعاء، 05 أبريل 2023 11:00 ص

خبير لغة جسد عن أداء نجوم مسلسلات رمضان 2023: تفوقوا على أنفسهم

الثلاثاء، 04 أبريل 2023 07:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة