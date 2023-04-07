نقابة العلاج الطبيعى تحذر من منتحل صفة.. زور كارنيه عضويتها وترخيص وزارة الصحة

كتبت آية دعبس

حذرت النقابة العامة للعلاج الطبيعي، من التعامل مع المدعو م. ع. ح. م، حيث إن المذكور يحمل ترخيص مزاولة مهنة (مزور) رقم/ 14279 بتاريخ 14/2/2017 مسجل به بكالوريوس علاج طبيعي جامعة القاهرة، وكارنيه نقابة (مزور) علماً بأن النقابة العامة للعلاج الطبيعي لا يوجد لها نقابة فرعية بمحافظة الإسماعيلية .

وأوضحت النقابة العامة للعلاج الطبيعى، أنه بالكشف عن المذكور في سجلات وزارة الصحة وسجلات النقابة العامة للعلاج الطبيعي تبين عدم وجود هذا الاسم حيث وجد انه مزور في ترخيص مزاولة المهنة.

وقد تقدمت النقابة العامة للعلاج الطبيعي ببلاغ للنيابة العامة وبلاغ لوزارة الصحة وجهاز حماية المستهلك ضد المذكور والمركز الذى يعمل به .

وتهيب النقابة العامة للعلاج الطبيعي المواطنين بعدم التعامل مع الدخلاء والأدعياء والتأكد من كارنيه مزاولة المهنة الصادر من النقابة العامة للعلاج الطبيعي والتراخيص المكانية والابلاغ عن أى مخالفات عن طريق الواتساب رقم / 01098887070.