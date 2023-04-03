اليوم السابع
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أخبار 24 ساعة.. السكة الحديد تعلن بدء حجز تذاكر قطارات عيد الفطر المبارك

الإثنين، 03 أبريل 2023 12:00 ص
أخبار 24 ساعة.. السكة الحديد تعلن بدء حجز تذاكر قطارات عيد الفطر المبارك قطارات ارشيفية
محمود طه حسين

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

 

مرصد الأزهر: لأدب الحوار قيمة حضارية رسخها الإسلام منذ أكثر من 1400 عام

وزير التعليم: نحرص على إجراء امتحانات الثانوية العامة بدرجة عالية من الشفافية
وزير التعليم: وضع باركود على البابل شيت وورقة الإجابة للأسئلة المقالية
المصروفات الدراسية للمتقدمين إلى المدارس المصرية اليابانية وطرق السداد
السكة الحديد تعلن بدء حجز تذاكر قطارات عيد الفطر المبارك اعتبارا من اليوم
25 رسالة في برنامج "الإمام الطيب" في أول عشر حلقات.. تعرف عليها

 


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