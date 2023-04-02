نائب محافظ الجيزة تتابع أعمال تطوير 7 شوارع ببولاق الدكرور القديمة

كتبت - مرام محمد

عقدت هند عبد الحليم نائب المحافظ لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة، اجتماعا تنسيقيا مع أعضاء مجلس النواب عن دائرة بولاق الدكرور بديوان عام المحافظة، للوقوف على نسب تنفيذ مشروعات التطوير بعدد من القطاعات بحي بولاق الدكرور، وذلك في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة للقيادات التنفيذية بمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها والاستجابه لشكاوي المواطنين لسرعة حلها.

وتابعت نائب المحافظ، أعمال تطوير ورفع كفاءة 7 شوارع بمنطقة بولاق الدكرور القديمة لإنشاء شبكة الصرف الصحي بهم وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والاطلاع على نسب إنجاز الأعمال.

ووجهت نائب المحافظ بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي لسرعة التعامل مع مشكلة الصرف الصحى في بعض الشوارع استجابة لطلب الأهالي.

حضر الاجتماع، زيزي أسعد مدير وحدة التطوير الحضري بالمحافظة وسكرتير حي بولاق الدكرور وممثلو شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة وممثلو شركات الغاز الطبيعي والاتصالات والكهرباء.