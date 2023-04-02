كيف تحجز تذاكر قطارات عيد الفطر المبارك؟.. اعرف الخطوات

كتب سيد الخلفاوى

بدات السكة الحديد فتح حجز تذاكر قطارات عيد الفطر المبارك ضمن الحجز المسبق بكافة القطارات العاملة على خطوط السكة الحديد المختلفة.

وفى النقاط التالية نوضح مواعيد الحجز والسفر على القطارات.

حجز يوم الأحد الموافق 2 أبريل 2023 للسفر يوم الأحد الموافق 16 أبريل 2023.

حجز يوم الإثنين الموافق 3 أبريل 2023 للسفر يوم الإثنين الموافق 17 أبريل 2023.

حجز يوم الثلاثاء الموافق 4 أبريل 2023 للسفر يوم الثلاثاء الموافق 18 أبريل 2023.

حجز يوم الأربعاء الموافق 5 أبريل 2023 للسفر يوم الأربعاء الموافق 19 أبريل 2023.

حجز يوم الخميس الموافق 6 أبريل 2023 للسفر يوم الخميس الموافق 20 أبريل 2023 وقفة عيد الفطر المبارك.

حجز يوم الجمعة الموافق 7 أبريل 2023 للسفر يوم الجمعة الموافق 21 أبريل 2023 أول أيام عيد الفطر المبارك .

يتم صرف عدد 4 تذاكر فقط من الشبابيك بموجب الرقم القومي.

يمكن الحجز الالكترونى من موقع السكة الحديد او تطبيق الموبايل.