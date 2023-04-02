اليوم السابع
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مرصد الأزهر: لأدب الحوار قيمة حضارية رسخها الإسلام منذ أكثر من 1400 عام

الأحد، 02 أبريل 2023 10:43 م
مرصد الأزهر: لأدب الحوار قيمة حضارية رسخها الإسلام منذ أكثر من 1400 عام إيهاب شوقى عضو مرصد الأزهر لمكافحة التطرف
الأمير نصري

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تحدث الدكتور إيهاب شوقى عضو مرصد الأزهر لمكافحة التطرف حول أدب الحوار فى الإسلام وثقافة الإختلاف.
 
وقال، هو أحد القضايا التى تناولها المرصد منذ إنشاءه عام 2015 وفيه كيف أن لأدب الحوار قيمة حضارية وكيف رسخ الإسلام هذه القيمة منذ أكثر من 1400 عام حينما قال الله تعالى لنبيه محمد"وجادلهم بالتى هى أحسن". 
 
وأضاف إيهاب شوقى خلال استضافته ببرنامج رسائل رمضانية الذى يقدمه الإعلامى أحمد عبد الرازق على قناة "إكسترا نيوز"، أن المجادلة مبدأ قرآنى يعلم المولى عز وجل به المسلمين كيف يتحاورون مع من هم مختلفين معهم فى الفكر والدين.
 
تابع إيهاب شوقى، ليس من القيم الإسلامية أن أفرض رأيى عليك وأنا أتحدث معك، ولا أجبرك على أن تسمع لى، مشيرا إلى أننا فى المرصد نعمل على إرسال رسالة للشباب لزيادة الوعى وترسيخ قيمة الحوار وأدب الحوار لدى الشباب المسلم.
 
وأكد إيهاب شوقى أن الرسول كان يتعامل بمبدأ الشورى، حيث كان يشاور أصحابه رغم أنه نبى ومع ذلك يعلمنا من خلال القرآن الكريم أن نتشاور.

مرصد الأزهر

مكافحة التطرف

أدب الحوار فى الإسلام

محمد

برنامج رسائل رمضانية

قناة إكسترا نيوز



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