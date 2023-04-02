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المصروفات الدراسية للمتقدمين إلى المدارس المصرية اليابانية وطرق السداد

الأحد، 02 أبريل 2023 07:33 م
المصروفات الدراسية للمتقدمين إلى المدارس المصرية اليابانية وطرق السداد وزارة التربية والتعليم
محمود طه حسين

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حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى قواعد سداد المصروفات الدراسية للمتقدمين للمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسى المقبل، موضحة أنه في إطار التيسير على أولياء الأمور فيما يتعلق بسداد المصروفات الدراسية للعام الدراسى ٢٠٢٤/٢٠٢٣ تم اعتماد الطرق التالية لسداد المصروفات الدراسية على النحو التالى:
 
ـ السداد المباشر من خلال ماكينة الدفع المباشر POS بالمدرسة لكامل المصروفات الدراسية والكتب الدراسية والزى المدرسى.
السداد بفرع بنك مصر لكامل المصروفات الدراسية والكتب الدراسية والزى المدرسى بموجب أصل إيصال/ إيصالات السداد ولا يتم قبول صورة من الإيصال أو صورة على الواتس آب أو أي تطبيق أخر
متاح سداد الأقساط بطرق و وسائل مختلفة.
 
ـ دفع المستحقات على ثلاث أقساط (قسط في خلال أسبوع من إخطار ولى الأمر بقبول ملف الطفل، القسط الثانى في شهر نوفمبر القسط الثالث في شهر يناير).
 
ـ قيمة المصروفات للقيد الجديد للعام الدراسى ٢٠٢٤/٢٠٢٣، سيكون على النحو التالى:
 
ـ قيمة المصروفات هى 15800 ( خمسة عشر الف و ثمانية مائة جنية مصري فقط لا غير)، ويتم صدور قرار وزاري خاص بتنظيم قواعد واجراءات وتسعير الكتب الدراسية لمنظومة المناهج الجديدة وسيتم إخطار ولى الأمر بذلك بشكل رسمي.
 
ـ قيمة الزي المدرسي إجبارية لبداية كل مرحلة والمستجدين (طقم كامل 5 قطع) بإجمالي 1950 جنيه (ألف وتسعمائة وخمسون جنية مصري فقط لا غير)، و الصف الرابع (٢ قطعة) بإجمالي 750 جنيه (سبعمائة وخمسون جنية مصري فقط لا غير).
 
ـ بالنسبة لإسترداد المصروفات بناء على المادة 32 من القرار الوزاري رقم 420 يبدأ العام الدراسي في الأول من سبتمبر من ذات العام لذا يتم تطبيق القواعد الآتية:
 
ـ إذا كان طلب الاسترداد قبل الأول من سبتمبر لا يتم خصم أي مبالغ مالية.
إذا كان طلب الاسترداد في الأول من سبتمبر أو بعد هذا التاريخ الي قبل بداية الدراسة بيوم واحد يتم خصم 10% من القسط الأول
إذا كان طلب الاسترداد بعد بدء الدراسة يتم خصم القسط الأول بالكامل.
إذا كان طلب الاسترداد بعد بدء الفصل الدراسي الثاني يستحق على ولى الأمر كامل المصروفات.
ـ يحق لوحدة المدارس المصرية اليابانية اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للمطالبة بالمصروفات حال عدم سدادها.
 
 
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب التقديم للالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2024/2023، بداية من الأحد الموافق 2 أبريل الجاري، وتستمر لمدة 15 يومًا، من خلال الرابط التالي: https://ejs4students.moe.gov.eg
 
وأكدت الوزارة أن التقديم سيكون إلكترونيًا لمرحلة رياض الأطفال مستوى أول KG1، على أن يتم الإعلان عن شروط التقدم من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمدارس لكل المدارس وعددها 51 مدرسة هذا العام.
 
 
كذلك سيتم فتح باب التقديم من المستوى الثاني رياض أطفال KG2 حتى الصف الثاني الابتدائي في بعض المدارس الحالية التي بها بعض الأماكن المحدودة الشاغرة فقط.
 
 
يذكر أن إجمالي عدد المدارس 51 مدرسة في 26 محافظة، والتي تدرس المنهج المصري الجديد باللغة الانجليزية بالإضافة إلى أنشطة التوكاتسو اليابانية التي تعمل على تنمية شخصية الطفل وتغرس فيه الانتماء والعمل الجماعي.
 
 
 
 
 

التربية والتعليم

فتح باب التقدم للمدارس المصرية اليابانية 2024

اخبار مصر

مصروفات المدارس المصرية اليابانية 2024



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