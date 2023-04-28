رئيس مصلحة الجمارك يوقع مذكرة تفاهم جمركية مع كوريا الجنوبية.. صور

كتب أحمد جمعة

وقع الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك و Taei Yoon مفوض إدارة الجمارك الكورية الجنوبية صباح ۲۷ ابريل الجاري علي مذكرة تفاهم فيما يتعلق بالتعاون والمساعدة المتبادلة في الأمور الجمركية، بمشاركة سفير مصر لدي كوريا الجنوبية خالد عبد الرحمن.

أوضح رئيس مصلحة الجمارك المصرية أن مصر مستعدة لتعزيز التعاون مع الجانب الكوري، مشيراً إلي التيسيرات والتطوير الذي تقوم مصلحة الجمارك بتقديمه وتنفيذه خلال الفترة الماضية علي غرار تطبيق نظام النافذة الواحدة و ACI ، ومنوهاً إلي أن مذكرة التفاهم ستكون نقطة البداية لزيادة التعاون بين البلدين وبما يهدف لزيادة التبادل التجاري، وبخاصة في ظل السمعة الطيبة التي تتسم بها الشركات الكورية العاملة في مصر.





أشار مفوض إدارة الجمارك الكورية إلي أن الجانب الكوري يهدف إلي تعزيز التعاون مع الجانب المصري في مجالات التعاون المختلفة من خلال مذكرة التفاهم علي غرار بناء القدرات ونقل التكنولوجيا ومشاركة الخبرات، وبخاصة مع تزايد حجم التجارة بين البلدين.





عبر السفير خالد عبد الرحمن في كلمته عن تقديره للجهود التي يتم بذلها لتعزيز علاقات التعاون في كافة المجالات ولا سيما خلال الأعوام القليلة الماضية، مؤكداً علي أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها اليوم تمثل ركيزة أساسية في تعزيز التعاون بين الجانبين.





تأتي زيارة رئيس مصلحة الجمارك المصرية في إطار مشاركته في فعاليات أسبوع الجمارك الكورية لعام 2023 ، خلال الفترة من 26 إلي 28 ابريل الجاري والذي يضم نحو 600 شخص من 78 دولة، بمشاركة هان ديوك سو رئيس الوزراء الكوري الجنوبي.