أخبار × 24 ساعة.. وزارة الخارجية تؤكد إجلاء 1539 مصريًا من السودان حتى الآن

اعداد وليد عبد السلام

أخبار 24 ساعة، سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

التعليم تسمح لطلبة الثانوية العامة العائدين من السودان تأجيل الامتحان للدور الثانى

التعليم توضح موقف الطلاب العائدين من السودان بشأن الامتحانات والالتحاق بالمدارس

الصحة: تقديم 2.9 مليون خدمة ضمن برنامج العيادات الصديقة للشباب والمراهقين

الصحة: فحص 4.6 مليون طالب بمدارس الجمهورية خلال الربع الأول من 2023

الزراعة: المركزية لمكافحة الآفات تتابع المحاصيل الصيفية الذرة والقطن خلال العيد

وزيرة الهجرة: مبادرة سيارات المصريين بالخارج تشهد اهتماما وإقبالا متزايدا

وزيرة التضامن تتابع تطوير منازل قرية الدير بالأقصر ضمن حياة كريمة