اليوم السابع
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أخبار × 24 ساعة.. وزارة الخارجية تؤكد إجلاء 1539 مصريًا من السودان حتى الآن

الأربعاء، 26 أبريل 2023 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. وزارة الخارجية تؤكد إجلاء 1539 مصريًا من السودان حتى الآن وزارة الخارجية - أرشيفية
اعداد وليد عبد السلام

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أخبار 24 ساعة، سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

 

التعليم تسمح لطلبة الثانوية العامة العائدين من السودان تأجيل الامتحان للدور الثانى

التعليم توضح موقف الطلاب العائدين من السودان بشأن الامتحانات والالتحاق بالمدارس

 الصحة: تقديم 2.9 مليون خدمة ضمن برنامج العيادات الصديقة للشباب والمراهقين 

الصحة: فحص 4.6 مليون طالب بمدارس الجمهورية خلال الربع الأول من 2023

 الزراعة: المركزية لمكافحة الآفات تتابع المحاصيل الصيفية الذرة والقطن خلال العيد

وزيرة الهجرة: مبادرة سيارات المصريين بالخارج تشهد اهتماما وإقبالا متزايدا

وزيرة التضامن تتابع تطوير منازل قرية الدير بالأقصر ضمن حياة كريمة 

 

 


الصحة

الكهرباء

الزراعة

طلاب المدارس

وزارة الخارجية

المصريون فى السودان



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