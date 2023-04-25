اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 25 أبريل 2023 03:25 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

الزراعة: المركزية لمكافحة الآفات تتابع المحاصيل الصيفية الذرة والقطن خلال العيد

الثلاثاء، 25 أبريل 2023 03:14 م
الزراعة: المركزية لمكافحة الآفات تتابع المحاصيل الصيفية الذرة والقطن خلال العيد زراعة القطن
كتبت أسماء نصار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد الدكتور أحمد رزق رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات أن المحاصيل الشتوية القمح والبنجر والفول لم تتأثر بالافات المرضية والحشرية، مشيرا إلى أنه على مدار الموسم كانت لجان المرور في حالة تواجد مع المزارعين للتعرف علي الإصابات ومكافحتها.
 
أضاف انه مع بداية الزراعات الصيفية بدأ مراجعه الآفات وتوفير المبيدات الأزمة خصوصا مبيدات دودة الحشد والقطن وخلال أجازة العيد تابعت لجان المرور بالمناطق الستة المرور علي الزراعات كما تم التأكيد علي مديري المكافحة بالمدريات اهمية التواجد مع المزارعين لرصد اي اصابة في مهدها.
 
كما قامت اللجان بالمرور علي محال المبيدات لضبط أي مخالفات واستعدت الادارة العامة القوارض للحملة بعد حصاد المحاصيل الشتوية ويتابع رجال الجراد المسح والمراقبة في المناطق المختلفة.
 
يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي تابعت الإدارة المركزية لمكافحة الآفات المحاصيل الصيفية الذرة والقطن خلال أيام عيد الفطر المباركة.

الزراعة

عيد الفطر

القوارض

الزراعات



الموضوعات المتعلقة

زراعة الغربية تعلن توفير المبيدات والأسمدة للزراعات الصيفية والبدء فى زراعة القطن

الأحد، 09 أبريل 2023 09:00 ص

لماذا اقتصرت زراعة الأقطان قصيرة التيلة على شرق العوينات فقط؟

الثلاثاء، 21 مارس 2023 12:00 ص

لماذا توسعت مصر فى زراعة الأقطان قصيرة التيلة؟.. 10 معلومات تجيب

الأحد، 12 مارس 2023 06:00 ص

7 معلومات حول أخر مستجدات زراعة أقطان شرق العوينات عالية الجودة

الخميس، 12 يناير 2023 01:00 ص

التوسع فى زراعة الأقطان قصيرة التيلة محليا يخدم الصناعة الوطنية ويخفض الواردات

الأربعاء، 11 يناير 2023 03:00 ص

التوسع في زراعة الأقطان قصيرة التيلة شرق العوينات.. الموسم الجديد

الثلاثاء، 27 ديسمبر 2022 09:00 ص

كل ما تريد معرفته عن نجاح زراعة القطن قصير التيلة فى 7 معلومات

الجمعة، 09 ديسمبر 2022 08:00 ص

التوسع فى زراعة القطن قصير التيلة يوفر 500 مليون دولار سنويا

الإثنين، 17 أكتوبر 2022 08:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة