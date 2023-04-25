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الصحة: فحص 4.6 مليون طالب بمدارس الجمهورية خلال الربع الأول من 2023

الثلاثاء، 25 أبريل 2023 11:40 ص
الصحة: فحص 4.6 مليون طالب بمدارس الجمهورية خلال الربع الأول من 2023 فحص طلاب - ارشيفية
كتب وليد عبد السلام

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، إجراء الفحص الطبي الشامل لـ 4 ملايين و680 ألف و262 طالب بمدارس الجمهورية، خلال الربع الأول من عام 2023، وذلك بنسبة تغطية بلغت 94% من المستهدف.
 
وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الفحص يتم لطلاب السنوات الأولى بجميع المراحل التعليمية، بهدف الكشف المبكر عن أي مشكلات صحية يمكن أن يعاني منها الأطفال، للاطمئنان على صحتهم وسلامتهم البدنية، ونموهم العقلي والفكري.
 
ومن جانبه، قال الدكتور وائل عبدالرازق رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، إن الفحوصات الطبية التي يخضع لها الطلاب تشمل قياس النظر، وفحص الأمراض الجلدية، والكشف عن الإعاقات، بالإضافة إلى كشف أسنان، وإجراء تحاليل صورة دم كاملة.
 
وأشار الدكتور محمد عبدالله رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية المتكاملة، إلى عقد 14 ألف و 533 ندوة تثقيفية للعاملين بمجال الصحة المدرسية، خلال الربع الأول من العام الجاري، فضلاً عن تدريب 360 من الأطباء والتمريض على خدمات الصحة المدرسة بـ6 محافظات.
 
 

الفحص الطبي الشامل

الامراض الجلدية

الاعاقات

وزارة الصحة



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