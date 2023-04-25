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التعليم توضح موقف الطلاب العائدين من السودان بشأن الامتحانات والالتحاق بالمدارس

الثلاثاء، 25 أبريل 2023 03:10 م
التعليم توضح موقف الطلاب العائدين من السودان بشأن الامتحانات والالتحاق بالمدارس وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين

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قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إنه سيتم السماح للطلاب المصريين العائدين من السودان بالالتحاق فى أى مدرسة تقع في نطاق مقر سكن الأسرة، وأداء امتحانات نهاية العام فيها، وأن الطالب الذي كان مقيدا في مدرسة مصرية بالسودان، كأنه مقيد في مدرسة مصرية بمصر، وبالتالي يستطيع دخول امتحانات نهاية العام في مصر، بعد قبوله بالمدرسة، موضحة أنه إذا لم يستطع  التقدم للامتحانات بسبب الظروف الحالية، عليه التقدم بطلب لدخول امتحانات الدور الثاني بالدرجة الفعلية، وسيتم الموافقة على ذلك، مضيفة أن الوزارة لا يمكن أن تقف ضد مصلحة الطالب.
 
وقالت المصادر إن الطالب المصري بالسودان إذا لم يستطع أداء الامتحان هناك بالمدرسة المصرية السودانية، وعاد لمصر خلال هذه الفترة ولم يلحق موعد الامتحانات في المدرسة المصرية هنا، سيدخل الدور الثاني بالدرجة الفعلية وليس كطلاب الملاحق.
 
وقع الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، قرارا بتأجيل امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية بمدارس البعثة التعليمية المصرية بالسودان لحين استقرار الأوضاع الأمنية بالأراضي السودانية.
 
كما وجه الدكتور رضا حجازي الإدارة العامة للامتحانات بالوزارة باستقبال أبنائنا من طلاب الصف الثالث الثانوي المصريين العائدين من دولة السودان لأرض الوطن الراغبين في أداء امتحانات الثانوية العامة داخل جمهورية مصر العربية، وذلك لتسهيل كافة الاجراءات الخاصة بتسكينهم في مدارسهم السابقة وفقا لمحل سكنهم وتأدية امتحانات نهاية العام الدراسي 2022 / 2023. 
 
وأكد الوزير أيضا أن الوزارة تتابع باستمرار تطورات أوضاع الطلاب المصريين المتواجدين حاليا في الأراضي السودانية، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية ووزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج.

التربية والتعليم

تأجيل امتحانات الثانوية العامة للبعثة التعليمية بالسودان

اخبار مصر

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